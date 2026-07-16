Usatîi, despre demisia lui Munteanu: O singură persoană decide acolo – Maia Sandu

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că fostul prim-ministru Alexandru Munteanu nu și-a dat demisia din proprie inițiativă, ci ar fi fost nevoit să părăsească funcția după ce Vasile Tofan ar fi acceptat să preia conducerea Guvernului. Declarațiile au fost făcute miercuri seara, în cadrul emisiunii „Noua Săptămână cu Anatolie Golea” de la TV8.

Potrivit lui Usatîi, încă din luna februarie a anticipat plecarea lui Alexandru Munteanu din fruntea Executivului.

Politicianul susține că lui Vasile Tofan i-ar fi fost propusă funcția de prim-ministru încă din toamna anului trecut, însă acesta nu ar fi fost pregătit să o accepte la acel moment. În opinia liderului Partidului Nostru, după ce Tofan și-ar fi dat acordul să preia funcția, lui Alexandru Munteanu i s-ar fi cerut să demisioneze.

„Am spus încă din februarie că va pleca. Pentru că în toamnă i-au oferit postul de prim-ministru lui Vasile Tofan. Dar nu era pregătit. Când a devenit clar că Tofan era gata să preia funcția de prim-ministru, lui Munteanu i s-a spus că este timpul să plece. Totul era prestabilit. Și faptul că au creat această turbulență în ultima sută de metri… O singură persoană decide acolo – președinta Maia Sandu”, a declarat Usatîi.

Acesta consideră că Alexandru Munteanu ar fi trebuit informat de la început că va ocupa funcția de prim-ministru doar pentru o perioadă limitată.

Usatîi a afirmat că fostul premier avea alte planuri personale și locuia în altă țară înainte de a accepta funcția. Potrivit politicianului, Munteanu s-ar fi arătat nemulțumit atunci când i s-a comunicat că trebuie să plece și ar fi redactat inițial o scrisoare de demisie în termeni duri, însă ulterior ar fi fost convins să își modifice mesajul și să plece fără scandal.

Liderul Partidului Nostru și-a exprimat convingerea că, în viitor, Alexandru Munteanu va vorbi public despre circumstanțele în care a părăsit funcția.

Amintim că Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie.

„Astăzi îmi termin mandatul de prim-ministru. Am acceptat oferta de a deveni prim-ministru cu mare responsabilitate și cu convingerea fermă că pot contribui la schimbarea în bine a situației. În momentul în care mi-am dat seama că nu-mi mai pot îndeplini mandatul în conformitate cu principiile și convingerile mele, am decis să plec”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Inițial, Munteanu a anunțat că va asigura interimatul funcției până la învestirea noului Guvern. Ulterior, pe 6 iulie, el a comunicat că nu va mai exercita funcția de premier interimar începând cu 8 iulie.