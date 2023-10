Nu le lăsați să înghețe: Cum să protejați plantele în ghiveci pentru iarnă

Plantele în ghiveci au nevoie de protecție suplimentară pentru a supraviețui înghețurilor de iarnă și vânturilor uscătoare.

Plantele din pământ nu îngheață iarna datorită efectului izolator al solului. Dar ghivecele nu oferă aceeași protecție. Ele se află deasupra solului, cu doar un strat subțire de pământ de ghiveci și un perete al ghiveciului care le protejează de intemperii. Plantele rezistente la iarnă care vor fi lăsate în ghivece în aer liber ar trebui să fie clasificate cu două zone de rezistență mai mici decât în mod normal. Cu alte cuvinte, dacă o plantă este în mod normal rezistentă la zona 5, într-un recipient va fi rezistentă doar la zona 7.

Așadar, merită să țineți cont de sfaturile experților de la GardeningKnowHow despre cum să ajutați plantele în ghiveci să supraviețuiască iernii.

Cum să împachetați ghivecele mici

Există mai multe opțiuni pentru a înveli plantele pentru iarnă, în funcție de materialele pe care le aveți la îndemână, de modelele pe care le puteți folosi și de cât de aspre sunt iernile în zona dumneavoastră. Dacă aveți multe plante perene în ghiveci, merită să luați în considerare cumpărarea de materiale consumabile pe care le puteți folosi în fiecare an, cum ar fi pânză de sac, țăruși, plasă de sârmă și legături. Le veți îndepărta pe acestea în timpul verii pentru a le putea folosi mai târziu, când se apropie iarna.

Există mai multe moduri de a izola plantele în ghiveci pentru iarnă, în funcție de severitatea iernii. Dacă zona dvs. are doar câteva cazuri de temperaturi sub zero grade în timpul iernii, ghivecele pot fi mutate într-un loc protejat de vânt și acoperite cu cearceafuri sau pături în timpul vremii reci. Cel mai bine este să nu lăsați ghivecele din lut, ceramică sau lut smălțuit în aer liber, dar dacă trebuie, înfășurați ghivecele cu plante în mai multe straturi de folie cu bule și fixați-le cu folie cu bule. Adăugați 5 cm de mulciment în partea de sus a recipientului.

În cazul în care clima are multe nopți lungi sub zero grade, precum și zăpadă și gheață, trebuie luate măsuri suplimentare de protecție. Cel mai simplu este să mutați ghivecele în interiorul unei structuri ferite de îngheț, cum ar fi un garaj, o seră izolată, o pivniță sau un șopron. Plantele lemnoase veșnic verzi au nevoie de lumină, dar alte plante se descurcă foarte bine fără ea.

Cum se izolează plantele în ghiveci pentru iarnă

Verifică umiditatea solului și nu-l lăsa să se usuce complet. Udați aproximativ o dată pe lună. Prea multă apă va face ca plantele să putrezească. Dacă aveți doar unul sau două ghivece care au nevoie de izolare, acestea pot fi plantate în pământ cu sau fără ghiveci pentru iarnă și acoperiți locul de plantare cu mulci deasupra și pe margini.

Dacă nu este posibil să săpați ghivecele în pământ, mutați-le într-un loc adăpostit, ferit de vânt, și grupați-le împreună, plasând cele mai mici ghivece în interiorul cercului. Udați-le bine, apoi acoperiți-le cu un strat de 15 până la 30 cm de paie, frunze mărunțite, compost, mulci de scoarță, crengi veșnic verzi sau o pătură termică. Dacă aveți baloți de paie, aceștia pot fi plasați în afara cercului. Verificați dacă sunt umede ori de câte ori temperatura depășește 4-5 C și udați-le dacă este necesar.

Cum să izolați vasele mari

Dacă ghivecele sunt imobile sau prea grele pentru a fi mutate, izolați-le învelind plantele în ghiveci cu pânză de sac sau folie cu bule de la vârful plantei până la baza recipientului. Pentru o protecție și mai mare, creați mai întâi o bulă de protecție.

Iată cum să o faceți:

Legați ramurile între ele pentru a nu se rupe.

Udați planta și acoperiți partea superioară a recipientului cu mulci.

Înconjurați planta și recipientul până la bază cu plasă de sârmă sau alt tip de gard.

Adăugați un suport pentru stabilitate, care poate fi fixat cu legături sau atașat de cușcă cu sârmă.

Umpleți cilindrul cu frunze, paie sau folie cu bule.

Acoperiți apoi cilindrul cu pânză de sac sau pături și înfășurați-l cu sfoară.

Adăugați deasupra un scut din pâslă de acoperiș sau plastic și fixați-l.

Odată cu sosirea primăverii, îndepărtați încet capacele pe parcursul a câteva zile.

Asigurați-vă că amenințarea de îngheț a trecut înainte de a îndepărta ultima folie.

