Delir în presa rusă care îl îndeamnă pe Putin să atace România cu ogive nucleare. Ce scenariu SF i-a enervat?

Presa rusă de azi spune că Putin ar trebui să atace cu ogive nucleare România în cazul în care NATO se va implica în regiunea separatistă transnistreană.

Presa de la Moscova aservită dictatorului Putin scrie azi un articol incredibil. Jurnaliștii de la news.ru își intitulează articolul „Moartea României: de ce NATO nu va staționa trupe în Transnistria”.

Delir în presa rusă care îl îndeamnă pe Putin să atace nuclear România

Presa de la Moscova vorbește de un scenariu SF în care trupele NATO se implică în conflictul din Transnistria.

Transnistria este parte a Moldovei, dar aici a fost instaurat un regim separatist sprijinit de armata lui Putin. Jurnaliștii ruși scriu că în scenariul în care trupe NATO vor interveni în Transnistria, „România va deveni o țintă legitimă pentru Putin care ar trebui să folosească focoase nucleare”.

Jurnaliștii pleacă de la un raport al Centrului american de analiză Atlantic Council din Bonn, care arată cum să se consolideze poziția Europei în Ucraina. În articol se propune dislocarea unui contingent de menținere a păcii al NATO departe de linia de contact, la granița cu Belarus sau Transnistria.

Citând asta, jurnaliștii ruși au luat foc.

Arme nucleare în Rusia

„Rusia a declarat în repetate rânduri că astfel de trupe vor fi ținte legitime. Dacă este vorba de ingerințe în Transnistria, atunci pentru un astfel de pas, Occidentul va trebui să schimbe conducerea politică a Transnistriei cu forța sau printr-o lovitură de stat.”, a remarcat un expert militar într-o discuție cu NEWS.ru.

Istoricul serviciilor speciale, redactorul-șef al site-ului „Istoria serviciilor speciale și a organelor de aplicare a legii din țară”, Valentin Mzareulov, a declarat că răzbunarea Rusiei ar trebui să se îndrepte spre România.

„În cazul unui atac al forțelor NATO asupra grupării transnistrene a Armatei Ruse, riposta va fi îndreptată împotriva acestor forțe, a comandamentului lor sau direct asupra Bucureștiului.

Este clar că centrul operațiunii nu va fi în Moldova, ci în România. Bucureștiul nu este un loc împotriva căruia ne-am sfii să folosim mijloace speciale, inclusiv ogive nucleare, dacă ar fi cazul”, a adăugat expertul.

Expertul militar rus spune că orice încercare de destabilizare a regimului pro-rus din Transnistria va duce la o reacție foarte dură din partea Rusiei.

Amenințări și de la Lavrov

Rusia nu are nicio intenție de a ataca Europa, dar este pregătită să riposteze nuclear dacă situația o va impune, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit agenției TASS.

„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Și dacă Europa decide să-și pună în aplicare amenințările de a se pregăti pentru război împotriva noastră și începe să atace Rusia, președintele a declarat că nu va fi o operațiune militară specială din partea noastră, ci o reacție militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare (atac nuclear n.red) în această privință”, a afirmat Lavrov.