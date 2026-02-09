Mitropolia Basarabiei denunță „teatru” la Dereneu, organizat de Mitropolia Moldovei

Situația de la biserica satului Dereneu continuă să creeze tensiuni între localnici. Ieri, arhiepiscopul Petru de la Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a citit rugăciuni în fața mai multor polițiști prezenți pentru a asigura ordinea publică. Poliția și Mitropolia Basarabiei, cea care deține legal acest lăcaș, reamintesc că biserica a fost blocată din interior de preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove și stă acolo împreună cu soția și cei trei copii ai săi.

Imaginile au fost publicate de Episcopia de Ungheni și Nisporeni și a împărțit oamenii în două tabere. În postarea sa, Episcopia din Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a scris că deși Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru i-a implorat cu lacrimi și în genunchi pe polițiști să deschidă biserica și să intre măcar el, totuși organele de drept au refuzat.

Poliția a calificat aceste acțiuni drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate: „Biserica nu a fost încuiată de către Poliție, așa cum se vehiculează. Aceasta a fost blocată din interior de către preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (împreună cu soția și trei copii minori). Amintim că aceleași persoane, care acum își arată nemulțumirea, în anul 2018 au pătruns forțat în aceeași biserică și au preluat ilegal acest bun, fiind scos forțat din lăcaș preotul de la acea vreme, reprezentant al Mitropoliei Basarabiei”.

La rândul lor, reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că evenimentele de ieri de la Dereneu „sfidează deja penibilul și există deja o decizie judecătorească”.

Părintele Gabriel-Andrei Gherasă, vicar administrativ la Arhiepiscopia Chișinăului, Mitropolia Basarabiei: „Noi apreciem dorința și libertatea fiecărui om de a se ruga, însă tot ceea ce s-a petrecut acolo este un teatru. Gândiți-vă că trei copii stau, iată, de aproape trei săptămâni închiși în biserică fără cele mai minime condiții de igienă. Dacă am fi cu adevărat interesați de pacea socială și de binele comunității, mai ales că vorbim de episcopul în subordinea căruia se află acest preot să fie dat afară din biserică și să inițiem, așa cum am încercat de altfel săptămâna trecută, un dialog”.

Vadim Corostinschi, secretar la Episcopia de Ungheni și Nisporeni, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove: „Cheia la biserică o are avocatul Comunității religioase. De aceea dacă Poliția se dădeau într-o parte și permiteau ca creștinii să intre în biserică, avocatul… având cheia, descuia biserica și intrau în biserică. Deci copiii nu sunt abuzați. Episcopia de Ungheni și Nisporeni este disponibilă ca să ducă un dialog cu toți”.

Scandalul a începutul în 2017, după ce preotul Florinel Marin susținut de mai mulți credincioșii au decis să treacă de la Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, la Mitropolia Basarabiei. În 2018, un grup de persoane a spart ușa bisericii și l-a scos cu forța pe preotul Florinel Marin din lăcașul de cult. Litigiul dintre Mitropolia Moldovei și Comunitatea Religioasă „Adormirea Maicii Domnului” s-a încheiat cu o Hotărâre a Curții Supreme de Justiție, care stabilește că acest bun aparține Ministerului Culturii și este dat în folosința Mitropoliei Basarabiei.