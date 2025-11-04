O activistă a criticat-o dur pe Nemerenco: Atâta ură față de cetățeni

Irina Revin, activistă și antreprenoare din Republica Moldova, a criticat-o dur pe fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, după ce i-a adresat întrebări legate de creșterea mortalității infantile în timpul mandatului acesteia.

Activista susține că a fost blocată pe rețelele sociale pentru că a pus întrebări incomode. Ea s-a arătat revoltată de faptul că fosta ministră ar fi sugerat că părinții sunt responsabili pentru această situație.

„Totuși, eu vreau să scot în evidență acest comentariu al fostei – deja, din fericire – ministrei Sănătății, doamna Ala Nemerenco, care ieri m-a blocat pentru că i-am pus întrebări incomode despre practica dublare a mortalității infantile exact în cei patru ani ai mandatului dumneaei.

Se pare că, potrivit dânsei, de vină suntem noi, părinții.

Care, brusc, în patru ani am devenit consumatori de droguri și alcool, iresponsabili, neglijenți…

Și, culmea, într-un comentariu anterior la același subiect, doamna ministră a spus și că „femeile nasc târziu” – ca și cum acesta ar fi motivul pentru care mor copiii.

Oameni buni…

Voi tot credeți că am vrut „să-i stricăm statisticile” doamnei ministră și am început, dintr-o dată, să ne omorâm propriii copii?

Cum s-a ajuns la atâta dispreț, la atâta ură față de propriii cetățeni, de la cineva care se consideră „cea mai buna ministră a sănătății”?

După postarea mea de ieri, am primit peste zece mesaje de la oameni care mi-au mulțumit pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume.

Unii mi-au scris că și-ar fi dorit să o facă și ei, dar nu pot – din cauza funcțiilor pe care le dețin.

Alții mi-au spus să fiu mai delicată, mai atentă… că „fosta ministră are relații” și că, fiind o persoană cu dizabilități și mamă a unui copil mic, aș putea avea nevoie de asistență medicală – iar sistemul “nu iartă”.

Că „mâna spală mâna” și e periculos să ataci un sistem corupt.

Dar știți ce?

Eu nu voi fi mai delicată.

Pentru că atunci când tăcem despre asemenea statistici alarmante, noi contribuim la moartea copiilor.

La moartea femeilor însărcinate.

La „normalizarea” fictivă a unui sistem defect, cinic și ucigaș.

Și dacă aș crede, măcar pentru un minut, că poziția mea civică și presiunea publică asupra celor cărora le-am oferit dreptul și privilegiul de a conduce țara, ministerele, viitorul nostru – e periculos… atunci aș pleca din Moldova în aceeași zi.

Dar eu încă mai cred în Ea.

Moldova mea.

Asumată.

Responsabilă.

Inovativă.

Vie”, a scris, într-o postare pe Facebook, Irina Revin, activistă și antreprenoare din Moldova.