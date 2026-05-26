Renato Usatîi cere înăsprirea pedepselor pentru organizarea traficului de droguri

Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament va cere înăsprirea pedepselor pentru organizarea traficului și comercializarea drogurilor. Declarația a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „Новая неделя” cu Anatolie Golea, la TV8.

„Miercuri, Guvernul va emite un aviz negativ asupra proiectului de lege al Partidului Nostru privind înăsprirea pedepselor pentru organizarea traficului de droguri. Ni se spune că acesta, chipurile, „nu este armonizat” cu legislația europeană. Pentru omorul unei persoane este prevăzută detenția pe viață, iar noi propunem pedepse de la 20 la 25 de ani și detenție pe viață pentru ticăloșii și nemernicii care împing spre moarte mii de tineri. Astfel de măsuri există în Marea Britanie, Irlanda și alte țări europene”, a declarat Renato Usatîi.

Președintele Partidului Nostru a adăugat că va depune tot efortul pentru a-și îndeplini obiectivul: „Credeți-ne, Partidul Nostru va acționa sistematic și atent, și vom găsi modalități de a exercita presiunea necesară”.

Partidul Nostru a înregistrat în Parlament proiectul de modificare a Codului penal, care vizează înăsprirea sancțiunilor pentru persoanele care facilitează, comercializează sau contribuie la consumul de droguri. În cazul circulației ilegale de droguri în scop de înstrăinare, în forme agravate – precum cantități mari sau deosebit de mari, implicarea grupurilor criminale organizate sau alte circumstanțe agravante – pedepsele vor fi majorate semnificativ. Acestea vor varia între 12 și 15 ani, 15 și 20 de ani, iar în cele mai grave cazuri pot ajunge la 20–25 de ani de închisoare sau detenție pe viață, inclusiv cu interdicții de exercitare a anumitor funcții și sancțiuni sporite pentru persoanele juridice.

Proiectul a primit aviz pozitiv din partea Comisiei parlamentare pentru drepturile omului.