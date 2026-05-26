Un tânăr din Strășeni a dispărut fără urmă. Poliția cere sprijinul cetățenilor

Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unui tânăr de 20 de ani din orașul Strășeni, dispărut de la domiciliu.

Potrivit oamenilor legii, acesta a plecat de acasă în după-amiaza zilei de 18 mai, într-o direcție necunoscută, iar până în prezent locul aflării sale nu este cunoscut.

Tânărul are aproximativ 1,80 metri înălțime, corpolență slabă, fața ovală, păr scurt și închis la culoare.

La momentul dispariției, acesta purta un hanorac gri cu glugă albastră, blugi albaștri și ghete albe.

Persoanele care dețin informații despre tânărul din imagine sunt rugate să contacteze de urgență Poliția la numărul 112 sau la 068 201 253.