O angajată TRM îl acuză pe Țurcanu de abuzuri: Mi-ai furat trei ani din viață

La o zi după anunțul demisiei lui Vladimir Țurcanu din fruntea Companiei „Teleradio-Moldova”, redactorul-șef al redacției Actualități Radio Moldova, Cristina Popescu, a publicat o scrisoare deschisă în care îl acuză pe fostul director de presiuni, umilințe, anchete interne și abuzuri comise în perioada în care a condus instituția.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Cristina Popescu afirmă că experiența sa profesională în cadrul TRM a fost marcată de „presiune și tăcere forțată”.

„Ai plecat „frumos”. Prea frumos pentru ceea ce ai lăsat în urmă. Nu cred că e o demisie de onoare”, a scris jurnalista.

Aceasta susține că, în decembrie 2021, Vladimir Țurcanu i-ar fi cerut fostului său superior, Adrian Petcu, să semneze o declarație falsă potrivit căreia ea s-ar fi folosit de funcția de redactor-prezentator pentru beneficii în raport cu politicienii.

„Nu am luat bani. Nu am cerut favoruri. Nu m-am promovat pe interese. Mi-am făcut meseria corect”, afirmă Cristina Popescu în scrisoare.

Jurnalista îl mai acuză pe Vladimir Țurcanu că ar fi ordonat demiterea sa și că împotriva ei ar fi fost inițiate două anchete de serviciu, în perioada în care Victoria Coroban ocupa funcția de director adjunct radiodifuziune.

Potrivit Cristinei Popescu, deși a realizat emisiuni speciale și proiecte editoriale apreciate în cadrul instituției, relația cu fostul director general a rămas tensionată.

Ea relatează inclusiv că, după ce a anunțat că este însărcinată, salariul i-ar fi fost redus cu peste 2.000 de lei, deși anterior semnase un contract cu un salariu mai mare.

Totodată, jurnalista afirmă că Vladimir Țurcanu i-ar fi interzis să o invite pe Maia Sandu la emisiunile sale.

„Am respectat procedura, te-am informat de fiecare dată, prin directorul radio, dar invitațiile nu mai ajungeau la ea”, susține Cristina Popescu.

În scrisoare este menționat și Cornel Ciobanu, despre care autoarea afirmă că a fost unul dintre puținii oameni din instituție care i-au apreciat munca și profesionalismul.

„Unicul meu regret este că oameni ca și Cornel Ciobanu pleacă odată cu tine. Pentru că el este ceea ce tu nu ai fost: un lider”, a scris jurnalista.

Cristina Popescu afirmă că nu a vorbit public până acum din cauza presiunii psihologice, a lipsei de încredere în instituție și a situației familiale.

„Nu slăbiciunea m-a oprit. Ci supraviețuirea”, menționează aceasta.