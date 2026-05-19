Reducerea taxelor de vămuire cu 30% va aduce mai multe automobile înregistrate în Moldova și venituri mai mari la buget decât actualele tarife. Renato Usatîi a solicitat Serviciului Vamal analiza de impact

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune reducerea taxelor de vămuire a automobilelor în Republica Moldova și solicită Serviciului Vamal efectuarea unei analize de impact privind efectele unei eventuale diminuări a acestor taxe asupra cetățenilor și bugetului de stat.

În cadrul ședinței Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, președintele fracțiunii a declarat că, în ultimii ani, se observă o scădere a numărului de autoturisme vămuite în țară. Fenomenul este determinat de faptul că taxele din Republica Moldova s-ar fi apropiat de nivelul celor din Uniunea Europeană, ceea ce reduce atractivitatea înmatriculării locale și determină tot mai mulți cetățeni să opteze pentru alte state.

„Din statistica pe care o cunosc, se observă că se micșorează anual numărul automobilelor devamate în Republica Moldova. Anterior, moldovenii din diasporă profitau de taxele mai avantajoase din țară, însă această tendință este în scădere. Astăzi, aproximativ un milion de cetățeni aflați în diasporă au un potențial de cumpărare mai mare, iar acest segment este în continuă scădere”, a declarat Usatîi.

El a propus analizarea scenariului în care taxele vamale ar putea fi reduse cu 20–30%, argumentând că o astfel de măsură ar putea stimula înmatricularea vehiculelor în Republica Moldova și ar putea duce, în final, la creșterea veniturilor bugetare.

„În loc să avem, ca în alte state, tot mai multe automobile înmatriculate în țară, observăm o tendință inversă, inclusiv în zonele de frontieră. O eventuală reducere a taxelor ar putea face sistemul mai atractiv pentru cetățeni, iar dacă acest lucru ar genera încasări mai mari la buget, atunci ar fi o opțiune de luat în calcul”, a mai adăugat liderul formațiunii.