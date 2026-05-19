Rusia scoate icoanele pe străzi ca să oprească dronele ucrainene după atacurile asupra orașului Perm

Autoritățile religioase din orașul rus Perm au organizat o procesiune specială și o slujbă de rugăciune după seria de alerte și atacuri cu drone care au vizat regiunea în ultimele săptămâni. Preoții Bisericii Ortodoxe Ruse au traversat mai multe zone ale orașului purtând icoana „Permskaia” a Maicii Domnului, considerată una dintre cele mai importante icoane locale, în cadrul unui ritual despre care reprezentanții eparhiei spun că a fost făcut pentru protejarea populației.

Potrivit publicației pro-Kremlin Komsomolskaia Pravda – Perm, care citează dioceza locală, evenimentul religios a avut loc pe 12 mai și a fost organizat „în legătură cu circumstanțele tensionate din regiunea noastră”.

Rugăciuni și opriri în mai multe puncte din oraș

În timpul procesiunii, clericii au mers în mai multe zone considerate importante pentru oraș și împrejurimi. Convoiul religios a făcut opriri în satul Froli, la intrarea estică a orașului, la capela din cimitirul Bannaia Gora, în apropierea hidrocentralei din Perm, la crucea de rugăciune de la intrarea în districtul Kirovski și la capela Sfântului Nicolae Făcătorul de Minuni din satul Verkhniie Mulli.

Reprezentanții eparhiei au explicat că decizia organizării procesiunii a venit după repetatele avertismente privind posibile atacuri cu drone asupra regiunii.

„Recent, în orașul nostru au fost emise de mai multe ori alerte de atac cu drone și, pentru a ne scăpa de această nenorocire, mitropolitul de Perm a ținut o slujbă de rugăciune.

De ce tocmai cu icoana „Permskaia” a Maicii Domnului? Pentru că este venerată local, este legată de regiunea noastră, iar venerarea ei a fost restabilită nu cu mult timp în urmă”, a declarat eparhia.

Ultima procesiune similară a avut loc în pandemie

Potrivit reprezentanților Bisericii Ortodoxe Ruse, un eveniment asemănător a mai fost organizat în timpul pandemiei de COVID-19, când clericii au făcut procesiuni religioase pentru „a proteja locuitorii de boală”.

Perm, vizat de mai multe atacuri cu drone

Regiunea Perm a fost lovită în ultimele săptămâni de mai multe atacuri atribuite Ucrainei. La sfârșitul lunii aprilie, dronele au provocat pagube la rafinăria Permnefteorgsintez, controlată de Lukoil, dar și la o stație de pompare a petrolului din zonă.

În urma incendiilor izbucnite la instalațiile industriale, o parte a orașului a fost acoperită de fum. Localnicii au relatat că în aer se simțea puternic miros de ars și au descris fenomenul drept o „ploaie de petrol”.

Reuters a relatat ulterior că rafinăria Permnefteorgsintez și-ar fi suspendat activitatea, informație care însă nu a fost confirmată oficial de autoritățile ruse.

În luna mai, una dintre drone a lovit și acoperișul unei clădiri rezidențiale din Perm.