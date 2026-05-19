Renato Usatîi, vicepreședintele Comisiei pentru securitate, propune măsuri noi de securitate în armată după tragedia de la Cahul

În cadrul audierilor desfășurate pe platforma Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică privind incidentul produs la 10 mai 2026 în cadrul Brigăzii 3 Infanterie Motorizată „Dacia”, vicepreședintele comisiei, președintele fracțiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a lansat două inițiative menite să consolideze securitatea în instituțiile militare și să prevină repetarea unor tragedii similare.

Prima propunere vizează amenajarea unor spații speciale pentru întâlnirile dintre militari și persoanele civile. Potrivit lui Usatîi, în prezent există lacune de securitate, întrucât civilii sunt supuși controlului la intrarea în unitățile militare, însă militarii care participă la întâlniri nu trec prin proceduri similare.

„În statele europene există spații special amenajate pentru astfel de întâlniri — parțial în aer liber, parțial în spații închise, inclusiv adaptate pentru diferite condiții meteo — unde ambele părți sunt supuse unor reguli clare de acces și securitate. În aceste spații, militarul își lasă inclusiv armamentul într-un seif special, ceea ce reduce riscurile și elimină vulnerabilitățile procedurale”, a declarat liderul Partidului Nostru.

Cea de-a doua inițiativă ține de utilizarea armamentului modern în structurile militare. Deputatul a atras atenția că anumite modele de pistoale utilizate în unități speciale nu sunt dotate cu siguranță manuală, ceea ce poate crește riscul producerii accidentelor în rândul personalului insuficient pregătit.

„Arma utilizată este un model performant, folosit în peste 40 de state, inclusiv de unități speciale precum „Fulger”. Totuși, în mai multe state dezvoltate există reguli stricte privind utilizarea acestor arme și obligativitatea unor măsuri suplimentare de siguranță. Consider că specialiștii trebuie să stabilească exact ce categorii de militari pot utiliza astfel de arme și în ce condiții”, a afirmat Usatîi.

Acesta a subliniat că măsurile de prevenție trebuie implementate înainte de producerea tragediilor, nu ulterior.

„Sistemul trebuie ajustat preventiv”, a declarat politicianul.

Renato Usatîi a mai menționat că în cazul incidentului tragic de la unitatea militară din Cahul este necesară o anchetă completă, inclusiv efectuarea unei expertize balistice, pentru a fi stabilite cu exactitate circumstanțele producerii cazului.

Totodată, deputatul a vorbit despre necesitatea unor proceduri mai clare de comunicare publică în astfel de situații, astfel încât autoritățile să informeze prompt societatea despre măsurile întreprinse pentru a evita apariția speculațiilor și incertitudinii.

„Este necesară și o revizuire a modului în care sunt gestionate unele proceduri interne, inclusiv în ceea ce privește accesul și controlul în unitățile militare. Diferențele existente între standardele aplicate civililor și militarilor în anumite contexte trebuie reevaluate pentru a elimina riscurile”, a concluzionat Usatîi.

Potrivit acestuia, este nevoie de transparență, reguli clare și aplicarea lor consecventă pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.