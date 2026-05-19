Rusificarea din regiunea transnistreană: Aproximativ 94% dintre copii frecventează grădinițe cu predare în limba rusă

Sistemul de învățământ din regiunea transnistreană este dominat de limba rusă și prezintă dezechilibre majore în raport cu structura etnică a populației, afirmă șeful Secției analitico-informaționale de la Biroul Politici de Reintegrare, Ivan Țurcan.

Aproximativ 94% dintre copiii din stânga Nistrului frecventează grădinițe cu predare în limba rusă, în timp ce instituțiile în alte limbi sunt subfinanțate și slab dotate, a declarat Ivan Țurcan la emisiunea „Spațiul Public” de la postul Radio Moldova.

Situația este similară și în școli: din aproximativ 160 de instituții de învățământ din regiune, doar 26 oferă predare în limba română, majoritatea utilizând grafia chirilică, iar două sunt în limba ucraineană.

„Acest lucru arată că în regiune are în loc o rusificare, nu o încălcare a drepturilor vorbitorilor de rusă, pentru că e tocmai invers – se încalcă dreptul vorbitorilor de limba română. Reamintim că manualele sunt foarte vechi, curriculumul este foarte învechit, nu corespunde sistemului de la Bologna pentru a putea avea acces la spațiul european”, a precizat reprezentantul Biroului Politici de Reintegrare.

Amintim că, în februarie curent, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, i-a propus reprezentantului politic al Tiraspolului, Vitali Ignatiev, ca, începând cu 1 septembrie 2026, toate școlile moldovenești din raioanele de est să treacă la predarea în limba română, pentru a asigura copiilor acces la un învățământ de calitate în limba maternă.

În replică, Ignatiev a spus că propunerea Chișinăului de a introduce predarea în limba română cu grafie latină în școlile moldovenești din stânga Nistrului este inadmisibilă și orice formă de presiune ori impunere este „inacceptabilă”.

Menționăm că, în prezent, în regiunea transnistreană funcționează opt școli și licee cu predare în limba română, care se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, numărul copiilor care își fac studiile în aceste instituții a trecut pragul de 2 000 de elevi.