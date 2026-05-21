O avocată, sancționată după ce și-a anunțat clientul pe WhatsApp că renunță la dosar

Comisia pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților din Republica Moldova a stabilit că avocata Doina-Ioana Străisteanu a comis o abatere disciplinară după ce a încetat într-un mod necorespunzător relația profesională cu un client într-un dosar penal privind presupuse acte de violență asupra unui copil minor. Avocatei i-a fost aplicată sancțiunea avertizării.

Potrivit deciziei din 4 mai 2026, cauza disciplinară a fost inițiată în urma unei petiții depuse de tatăl copilului, care a acuzat avocata de încetarea unilaterală și nejustificată a asistenței juridice, fără notificare corespunzătoare și fără asigurarea continuității apărării.

Din actele examinate de Comisie reiese că între părți fusese semnat, la 14 mai 2025, un contract de asistență juridică pentru reprezentarea familiei într-un dosar penal ce viza presupuse acte de violență asupra fiicei minore a petiționarului, într-o instituție preșcolară. Comunicarea dintre avocat și clienți se desfășura printr-un grup de WhatsApp creat chiar de avocată.

Potrivit transcriptului conversațiilor analizate de Comisie, în noiembrie 2025, Doina-Ioana Străisteanu a promis că va redacta „pentru mâine” o plângere către Procuratura Generală privind tergiversarea urmăririi penale. Ulterior însă, aceasta a recunoscut că nu a reușit să întocmească documentul și le-a sugerat clienților să găsească un alt avocat care să preia cauza.

Comisia a constatat că mesajul transmis pe WhatsApp nu conținea o notificare clară și neechivocă privind rezilierea contractului și nici nu stabilea momentul concret al încetării mandatului. Totodată, nu a existat o notificare separată, un preaviz efectiv și nici măsuri pentru evitarea unui „vid de reprezentare” într-o cauză penală sensibilă care implica un minor.

Potrivit deciziei, clientul și soția sa au fost ulterior eliminați din grupul de WhatsApp utilizat pentru gestionarea dosarului, fără explicații suplimentare privind continuarea apărării și fără predarea formală a documentelor.

În cadrul procedurii disciplinare, avocata a susținut că și-a exercitat mandatul cu diligență și că a întreprins mai multe acțiuni procesuale în interesul clientului, inclusiv demersuri către organele de urmărire penală, administrarea de probe și obținerea unei încheieri privind accelerarea urmăririi penale.

Totodată, aceasta a afirmat că relația profesională s-ar fi deteriorat după ce clientul și soția acestuia ar fi exercitat presiuni și i-ar fi contestat capacitatea profesională. Avocata a declarat că s-a simțit atacată și că mesajul transmis pe WhatsApp reprezenta notificarea de reziliere a contractului.

Comisia a apreciat însă că solicitările clientului privind clarificarea stadiului dosarului și executarea acțiunilor promise nu pot fi considerate comportament abuziv. Potrivit concluziilor instituției, mesajele analizate nu conțineau injurii sau atacuri personale directe.

În decizie se menționează că avocata avea dreptul să înceteze raportul profesional dacă relația de încredere era afectată, însă acest lucru trebuia făcut cu respectarea obligațiilor de prudență, loialitate și diligență, astfel încât clientul să nu rămână fără apărare.

Comisia a mai subliniat că, în cauzele care implică minori, interesul superior al copilului trebuie să fie primordial, iar întreruperea bruscă a asistenței juridice poate afecta protecția efectivă a acestuia.

Totuși, instituția a reținut că avocata a desfășurat anterior activități procesuale efective în dosar, iar abaterea disciplinară vizează strict modul în care a fost încetat mandatul și obligațiile de comunicare cu clientul. Din acest motiv, sancțiunea aplicată a fost avertizarea.

Decizia poate fi contestată în instanța de contencios administrativ.