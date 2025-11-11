O bătrână, lovită mortal de un camion la Drochia. Accidentul, surprins de camere

O femeie a murit, după ce a fost lovită în această dimineață de un camion, în apropierea unei căi ferate de la intrarea în orașul Drochia.

În această dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Drochia au fost sesizați despre producerea unui accident rutier la o intersecție din oraș.

Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 80 de ani, care traversa partea carosabilă în loc interzis, a fost accidentată de un camion, condus de un bărbat de 35 de ani.

Victima a fost preluată de echipajul medical de urgență, însă, din nefericire, a decedat în drum spre Spitalul Raional Drochia.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

În urma accidentului, circulația în zonă a fost paralizată.

Poliția investighează toate circumstanțele producerii accidentului pentru a stabili cu exactitate cauza tragediei.