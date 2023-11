O familie din Gaza pierde trei generații în urma unui atac aerian

Atacul aerian israelian a lovit marți casa din Gaza a lui Mohammed Hamdan la scurt timp după rugăciunea de seară a islamului, a declarat el, ucigând 35 de membri ai familiei sale extinse pe trei generații, de la Kamal, în vârstă de 70 de ani, la Rasmi, în vârstă de șapte ani.

Hamdan, în vârstă de 50 de ani, a fost îngropat de casa sa care s-a prăbușit și a fost nevoie de o oră și jumătate pentru a-l scoate, a spus el. A ieșit la suprafață pentru a descoperi că și-a pierdut fiica Malak, fratele Ahmed, nepotul, nepoatele și mulți verișori.

“Fratele meu, nepotul meu și cu mine stăteam jos împreună cu un alt frate imediat după rugăciune. Ne-am trezit sub dărâmături”, a spus el, povestind momentul loviturii.

Familia Hamdan este una dintre multele familii din Gaza eviscerate de un bombardament aerian și de artilerie fără precedent, care a ucis peste 10.000 de persoane, potrivit autorităților sanitare din mica enclavă aglomerată, condusă de Hamas.

Armata israeliană a încercuit în întregime nordul Gaza sub acoperirea unui baraj de săptămâni întregi care a lovit și zonele sudice, cum ar fi Khan Younis, unde locuia familia Hamdan.

Obiectivul declarat al Israelului este de a distruge gruparea islamistă palestiniană Hamas, ai cărei militanți au făcut ravagii în orașele israeliene la 7 octombrie, mergând din casă în casă în timp ce au ucis 1.400 de persoane și au răpit alte 240.

Pentru Hamdan, războiul a pus capăt la tot ceea ce îi era drag. “Am fost crescuți aici, am trăit cu acești copii. Nu mi-am imaginat că vor fi atâtea distrugeri”, a spus el.

Khan Younis a fost înființată ca tabără de refugiați în 1948, când palestinienii, inclusiv familia Hamdan, au fugit sau au fost forțați să își părăsească locuințele în timpul luptelor care au însoțit crearea Israelului.

Nu li s-a permis niciodată să se întoarcă, iar tabăra de corturi a devenit un oraș cu străduțe înguste și blocuri de apartamente din beton sub ocupația Egiptului, apoi sub ocupația directă a Israelului și, în cele din urmă, sub controlul intern al Hamas, însoțit de o blocadă israeliană strictă.

FAMILIA PIERDUTĂ

În ultimele două decenii, luptele dintre Israel și Hamas au traversat periodic enclava, plouând cu rachete și obuze asupra generațiilor succesive de refugiați palestinieni, care reprezintă mai mult de jumătate din populația de 2,3 milioane de locuitori.

În aceste decenii grele, familia Hamdan s-a extins, iar casa sa din Khan Younis a fost centrul vieții sale. “Obișnuiam să ne jucăm atât cu cei tineri, cât și cu cei bătrâni. Obișnuiam să stăm afară în timpul verii. Uneori aprindeam un foc de tabără. Dar uitați-vă acum. Nu există decât distrugere”, a spus Hamdan.

Fratele și nepotul cu care Hamdan stătea când clădirea sa s-a prăbușit nu au supraviețuit, a spus el.

El a ieșit la o scenă de devastare totală. “Am crezut că suntem doar noi (cei care am fost loviți). Dar apoi am aflat că a fost tot cartierul”, a spus Hamdan. Familiile învecinate Abu Sita și Abu Sultan au fost în mare parte ucise sau rănite, a spus el.

Israelul a negat că a vizat civili în campania sa militară, dar afirmă că luptătorii Hamas operează adesea în zone rezidențiale.

Multe dintre rudele lui Hamdan care nu au fost ucise au fost rănite, iar el nu știe când sau dacă vor ieși din spital.

“Obișnuiam să ne vizităm unii pe alții, să stăm împreună, să facem focul, să luăm micul dejun împreună. Obișnuiam să-mi vizitez fratele și sora. Acum nu a mai rămas niciunul, nicio soră, niciun frate și nu vom face focul, nu ne vom aduna”, a spus el.

El și-a amintit în special de fiica sa Malak, în vârstă de 12 ani, și de verișoarele ei Tala și Sila. “Obișnuiam să le iubesc și ele mă iubeau pe mine. Obișnuiau să vină, să se joace și să râdă. Le-am pierdut acum”, a spus el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!