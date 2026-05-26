Atenţionare de călătorie: Podul Giurgiu–Ruse va fi închis complet timp de două zile

Ministerul Afacerilor Externe al României îi avertizează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că podul Giurgiu–Ruse va fi închis complet pe 4 și 5 iunie, din cauza unor lucrări de reparații.

Potrivit MAE, restricțiile vor fi aplicate diferențiat, în funcție de categoria vehiculelor.

Astfel, circulația autoturismelor și a vehiculelor comerciale ușoare va fi suspendată pe 4 iunie, în intervalul 09:00–21:00.

În cazul vehiculelor comerciale grele, restricțiile vor intra în vigoare pe 4 iunie, la ora 09:00, și se vor menține până pe 5 iunie, la ora 09:00.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să își planifice din timp deplasările și să țină cont de restricțiile anunțate.

Totodată, MAE precizează că românii pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile sau urgente, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României în Bulgaria: +359879440758.