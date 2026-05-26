Un ministru român a demisionat după un scandal privind achiziția Radio Chișinău

Ministrul român al Culturii, Demeter András István, și-a anunțat luni demisia din Guvern, după apariția unei înregistrări audio controversate în care folosește un limbaj vulgar și face declarații scandaloase despre interesul național al României, într-o discuție legată de achiziția unui post de radio din Republica Moldova.

Înregistrarea, publicată de presa din România, surprinde o conversație purtată de Demeter András István cu angajați ai Ministerului Culturii, în noiembrie 2025. Ministrul povestea despre audierea sa într-un dosar de corupție din 2012 privind cumpărarea Radio Chișinău de către Societatea Română de Radiodifuziune.

În timpul discuției, oficialul folosește expresii licențioase și afirmă: „Și îmi bag (…) în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”, declarație care a provocat reacții dure în spațiul public și în interiorul UDMR.

În același fragment audio, Demeter susține că le-ar fi spus procurorilor că poate „anunța rușii” și vinde radioul „cu 5 milioane”, adăugând alte expresii vulgare la adresa anchetatorilor.

După publicarea înregistrării, UDMR, partidul care l-a propus în funcția de ministru în iunie 2025, i-a cerut public demisia. La scurt timp, Demeter András István a anunțat că și-a depus „demisia de onoare” la premierul interimar Ilie Bolojan.

„Niciodată nu m-am agățat de scaun. Când am simțit că este mai corect, am renunțat la mandat și procedez astfel și acum”, a scris acesta pe Facebook.

Ministrul și-a cerut scuze „față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați”, afirmând că regretă tensiunile create în societate. Totodată, el a susținut că activitatea sa publică a fost mereu în interesul culturii și interculturalității din România.

Inițial, Demeter declarase că nu își amintește să fi făcut afirmațiile respective și că va demisiona doar dacă autenticitatea înregistrării va fi confirmată.

Reacțiile din partea UDMR au fost dure. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Csoma Botond, a declarat că partidul se delimitează de „limbajul vulgar” și de afirmațiile considerate incompatibile cu o funcție publică. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a calificat declarațiile drept „inacceptabile” și a subliniat că identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica asemenea ieșiri.