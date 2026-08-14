Performanță istorică la Birmingham: Andreea Stăvilă-Grosu a stabilit un nou record național la Campionatul European de atletism

Atleta moldoveană Andreea Stavila-Grosu s-a clasat pe locul 11 la Campionatul European de atletism de la Birmingham, în proba de 3000 de metri cu obstacole. Sportiva de 25 de ani a încheiat finala cu timpul de 9:40.71, potrivit Olympic Moldova.

În semifinale, Andreea Stavila-Grosu a stabilit un nou record al Republicii Moldova în această probă, cu timpul de 9:34.40.

La competiția de la Birmingham au mai participat cinci atleți moldoveni. Alexandr Mazur s-a clasat pe locul 22 la aruncarea greutății, cu 18,75 metri, iar Andrian Mardare a ocupat locul 26 la aruncarea suliței, cu 74,41 metri.

Iuliana Dabija a încheiat concursul de triplusalt pe locul 26, cu 13,03 metri. Alexandra Emilianov nu a reușit să înregistreze o aruncare valabilă la proba de aruncarea discului.