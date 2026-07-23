O femeie le-a dat escrocilor 2,4 milioane de lei. Un tânăr, trimis în judecată

Un tânăr de 21 de ani va ajunge pe banca acuzaților, fiind învinuit că ar fi participat la o escrocherie prin care o femeie a fost prejudiciată cu 2,4 milioane de lei. Acesta riscă până la 15 ani de închisoare, o amendă de până la un milion de lei și interdicția de a ocupa anumite funcții.

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani, anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanța de judecată.

Potrivit acuzării, în perioada 6–8 mai 2026, tânărul, împreună cu alți membri neidentificați ai unui grup criminal organizat, ar fi indus în eroare o femeie. Aceștia s-ar fi prezentat drept angajați ai unei bănci, ai Băncii Naționale a Moldovei și ai Poliției.

Sub pretextul prevenirii unor presupuse tranzacții frauduloase și al protejării banilor, suspecții ar fi convins victima să contracteze două credite în valoare totală de 700.000 de lei. Femeia ar fi lăsat banii în pungi, în mai multe locuri din municipiul Chișinău indicate de membrii grupului.

Ulterior, victima ar fi fost determinată să retragă alți 700.000 de lei din contul său bancar și să lase suma într-un loc indicat de escroci.

Totodată, femeia ar fi extras un milion de lei din contul mamei sale și ar fi lăsat banii într-o pungă, într-o zonă forestieră din satul Goian, comuna Ciorescu.

Potrivit Procuraturii, pe 8 mai, învinuitul s-ar fi deplasat în locul respectiv, de unde ar fi preluat și însușit milionul de lei. Prejudiciul material total cauzat victimei este estimat la 2,4 milioane de lei.

Tânărul nu și-a recunoscut vina. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare, o amendă de până la un milion de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru o perioadă de până la cinci ani.

Persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Procuratura recomandă cetățenilor să nu transmită bani sau date bancare persoanelor care, prin apeluri telefonice ori aplicații de mesagerie, se prezintă drept angajați ai băncilor, ai Poliției sau ai altor instituții. În cazul unor asemenea solicitări, oamenii sunt îndemnați să întrerupă discuția și să sesizeze imediat Poliția.