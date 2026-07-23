Factură pentru Moldova la ieșirea din CSI. Ce datorii reclamă organizația patronată de Rusia

Republica Moldova ar urma să achite restanțele acumulate la plata contribuțiilor obligatorii în bugetul Comunității Statelor Independente. Secretarul general al CSI, Serghei Lebedev, susține că suma datorată este în curs de stabilire, după care Chișinăului i-ar putea fi prezentată o factură.

Într-o declarație acordată agenției TASS, Lebedev a afirmat că Republica Moldova nu și-a achitat contribuțiile la bugetul comun al CSI timp de mai mulți ani.

Potrivit acestuia, experții au analizat situația și au stabilit că țara ar trebui să compenseze plățile restante. Oficialul nu a precizat însă valoarea exactă a datoriei.

Secretarul general al CSI a declarat că nu poate anticipa dacă restanțele vor putea fi recuperate, dar și-a exprimat speranța că Republica Moldova va achita suma acumulată.

Anterior, autoritățile de la Chișinău anunțau că datoria față de CSI este de aproximativ 1,6 milioane de lei. Totodată, retragerea din organizație ar permite economisirea anuală a aproximativ 3,1 milioane de lei, bani care reprezentau contribuția Republicii Moldova la bugetul Comunității.

Declarațiile lui Lebedev vin în contextul retragerii Republicii Moldova din CSI. În luna martie, autoritățile au aprobat denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente, a Protocolului la acest acord și a Statutului CSI.

Documentele fondatoare fuseseră semnate în perioada 1991–1993. Statutul Comunității Statelor Independente a fost semnat la Minsk pe 22 ianuarie 1993.

Denunțarea documentelor de bază nu presupune renunțarea automată la toate acordurile încheiate în cadrul CSI. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că Republica Moldova va continua să aplice tratatele care îi aduc beneficii economice, inclusiv pe cele din domeniul comerțului.