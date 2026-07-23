MINISTRUL MINCIUNII. Radu Musteață neagă că a fost membru PDM, dar apare în fotografii cu carnetul în mână

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață, aflat în funcție de două zile, a negat public că ar fi fost membru al Partidului Democrat. Între timp au apărut o fotografie și mai multe confirmări din partea foștilor democrați. Miza nu mai este apartenența la PDM, ci minciuna.

Întrebat de jurnaliști despre criticile la adresa numirii sale, Musteață a răspuns că este vorba de „falsuri și aberații” și că nu va comenta. „Nu am făcut parte”, a spus el, adăugând că vrea să fie criticat pentru muncă, nu pentru denigrări.

Jurnalistul Alexandru Cozer a publicat marți seara o fotografie despre care afirmă că îl surprinde pe Musteață primind carnetul de membru PDM din partea fostului deputat Nae-Simion Pleșca. Potrivit lui Cozer, imaginea i-a fost transmisă de un telespectator în timpul emisiunii „Secretele Puterii” și ar fi făcut la o ședință a organizației PDM Ciocana. Musteață susține că imaginile sunt trucate.

Cozer scrie că l-a sunat pe ministru în direct și l-a întrebat dacă demisionează în cazul în care se demonstrează că a fost membru PDM. După ezitări, Musteață ar fi răspuns „sigur”.

Analistul politic Anatol Țăranu a declarat în emisiune că, dacă informația se confirmă, ministrul trebuie să plece, pentru că a mințit public. Potrivit lui Cozer, poziția a fost susținută și de vicepreședintele PAS Dan Perciun, coleg de cabinet cu Musteață.

Deputatul Veaceslav Burlac (Mișcarea Respect Moldova) i-a cerut premierului Vasile Tofan să-l demită, argumentând că problema nu este trecutul la PDM, ci refuzul de a-l recunoaște.

Radu Musteață a condus Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din octombrie 2021. A depus jurământul de ministru pe 22 iulie, în Guvernul Tofan.