Radu Musteață s-a sucit și recunoaște că a fost la ședințe organizate deputați PDM, dar neagă că a fost membru

În contextul fotografiilor apărute în spațiul public, prin care se sugerează că aș fi condus organizația teritorială a Partidului Democrat din sectorul Ciocana și că aș fi deținut un carnet de membru al acestui partid, consider necesar să fac câteva precizări.

Nu am condus niciodată vreo organizație teritorială a unui partid politic și nu am fost membru al Partidului Democrat.

În perioada studenției am susținut Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), din convingerea sinceră că în Republica Moldova lucrurile trebuie să se schimbe, că e nevoie de implicare pentru a lăsa în urmă trecutul comunist și pentru a contribui la un parcurs european și de reforme care să îmbunătățească viața oamenilor.

L-am cunoscut personal pe domnul Nae Simion Pleșca în perioada în care era deputat din partea PLDM și responsabil de sectorul Ciocana. În perioada mandatului de deputat, acesta organiza ședințe cu cetățenii și susținătorii la care am participat. Însă acest lucru nu înseamnă că am fost membru al PDM, că am deținut un carnet de partid sau că am ocupat vreo funcție de conducere în cadrul acestei formațiuni.

În momentul în care am înțeles că unii lideri politici au folosit încrederea și speranțele oamenilor în interes personal, am decis să mă retrag din activitatea de activist politic.

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