48 de bani în plus pentru litrul de benzină și motorină. Borosan: Securitatea costă

Securitatea energetică are un cost, iar din 1 august acesta se va regăsi în prețul carburanților sub forma unei contribuții de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină.

Potrivit directorului ANRE, Constantin Borosan, banii vor fi utilizați pentru constituirea și păstrarea stocurilor obligatorii de produse petroliere, necesare pentru evitarea unor eventuale crize de aprovizionare.

„Este mai bine să avem produse petroliere mai scumpe sau să nu avem deloc? Este mai bine să avem! De aceea, securitatea energetică costă. Fix așa cum constituim stocuri de gaze naturale, exact așa trebuie să avem stocuri de produse petroliere, care vor fi achiziționate și păstrate în depozite, iar asta costă”, a declarat Constantin Borosan în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a menționat că rezervele obligatorii vor fi administrate atât de stat, cât și de companiile petroliere. O entitate de stocare desemnată sau constituită de stat va deține jumătate din stocuri, iar cealaltă jumătate va reveni operatorilor de pe piața produselor petroliere.

Stocurile vor putea fi păstrate atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, însă în afara țării nu va putea fi depozitat mai mult de 40% din volume. Potrivit lui Borosan, contribuția de 48 de bani pentru fiecare litru de carburant va fi utilizată pentru achiziționarea acestor rezerve strategice.