O grenadă antitanc, găsită în gospodăria unui bărbat din Căușeni

Polițiștii din Căușeni au depistat, în cadrul unor percheziții autorizate, o grenadă antitanc de model RKG, ascunsă într-o construcție auxiliară din gospodăria unui bărbat de 57 de ani.

Potrivit declarațiilor preliminare, obiectul exploziv ar fi fost păstrat încă din perioada războiului.

„Grenada a fost ridicată în condiții de siguranță și transmisă pentru expertiză. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, au anunțat oamenii legii.

Totodată, polițiștii avertizează că deținerea ilegală a armelor, munițiilor și materialelor explozive constituie o infracțiune și se pedepsește conform legii.

„Dacă descoperiți astfel de obiecte, nu le atingeți și apelați imediat Serviciul 112”, au îndemnat autoritățile.