O magistrată ar fi emis o hotărâre ilegală într-un dosar legat de Veaceslav Platon

O judecătoare a fost recunoscută vinovată de pronunțarea cu bună-știință a unei încheieri contrare legii, însă a fost eliberată de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

Conform probelor acumulate, inculpata, exercitând funcția de magistrat în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, examinând o cauză de contencios administrativ privind contestarea unor acte emise de Comisia Națională a Pieței Financiare în privința unei companii de asigurări, a pronunțat cu bună-știință, la 6 noiembrie 2020, o încheiere contrară legii, sub forma unui act de dispoziție judecătoresc, prin care a dispus suspendarea executării unor hotărâri ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare din anii 2016 și 2017 în raport cu acea companie de asigurări.

Totodată, judecătoarea a instituit administrarea specială provizorie prin desemnarea unei companii neacreditate în domeniul asigurărilor, precum și alte măsuri aferente gestionării și valorificării acțiunilor companiei respective de asigurări, depășind astfel prevederile legale în materie și limitele solicitărilor formulate de reclamant (o companie), care s-a stabilit a fi una afiliată lui Veaceslav Platon. Prin aceste acțiuni, de fapt, instanța a examinat cauza în fond.

„Deși inculpata a negat comiterea faptelor incriminate, în urma cercetării tuturor probelor, instanța de judecată a stabilit, dincolo de orice dubiu rezonabil, că magistrata a cunoscut caracterul contrar legii al încheierii pronunțate și a acționat cu bună-știință la emiterea acesteia, fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 307 alin. (1) din Codul penal”, au comunicat procurorii.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.