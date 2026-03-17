O moldoveancă a impresionat juriul „Chefi la cuțite” și a primit cuțitul de aur

Marina Luca, chef patiser originară din Republica Moldova, a impresionat jurații emisiunii române „Chefi la cuțite” și a obținut cuțitul de aur în ediția difuzată pe 16 martie 2026. Tânăra, în vârstă de 29 de ani, l-a convins pe chef Alexander Sautner cu un desert complex, realizat la nivel profesionist.

Marina Luca s-a prezentat înaintea juraților cu un choux cu cremă, marmeladă și ganache cu susan. Desertul a fost apreciat pentru tehnică și originalitate, determinându-l pe chef să îi ofere cuțitul de aur fără ezitare.

„Nu e de discutat prea mult cu tine, ai cuțitul meu de aur. Dacă ești de acord, vin să ți-l dau personal”, a declarat Alexander Sautner.

Vizibil emoționată, Marina Luca a recunoscut că nu se aștepta la o astfel de performanță: „S-a întâmplat ceva la ce nu m-am așteptat. E o responsabilitate foarte mare pe umerii mei”.

Participarea la „Chefi la cuțite” este, spune ea, un nou pas important în carieră: „Pentru mine acest concurs este o etapă în care voi deveni mai bună în alte aspecte”.

Marina Luca s-a născut în satul Horodiște, raionul Călărași, ulterior, la vârsta de 14 ani, s-a mutat la Chișinău. Pasiunea pentru deserturi a descoperit-o în adolescență, când a început să gătească pentru familie și chiar să vândă prăjituri. Fratele său iubea în mod deosebit deserturile așa a apărut prima idee de a vinde creațiile.

„Luam de la mama bani și investeam în ingrediente și reușeam să îmi scot banii”, povestește femeia despre începuturile sale.

Ulterior, a studiat la Academia Ducasse din Franța, una dintre cele mai prestigioase instituții în domeniul gastronomiei, unde și-a perfecționat tehnica și a descoperit rafinamentul bucătăriei franțuzești. A acumulat experiență și în Elveția, unde a creat deserturi, printre care și unul inspirat de forma unui trandafir.

În timpul pandemiei, Marina Luca și-a lansat propriul business, muncind intens pentru a-și dezvolta brandul.

„Lucram câte 18–20 de ore. Îmi era foarte rău, îmi amorțea corpul”, a mărturisit ea, adăugând că a avut nevoie de luni întregi pentru recuperare.

Marina Luca a recunoscut că cea mai mare dorință a sa deja s-a îndeplinit, dar continuă să depună efort pentru a construi un brand internațional în domeniul patiseriei: „Ce îmi doresc este să construiesc un brand puternic, la nivel internațional, și să am patiseria mea în mai multe țări din lume”.

În 2024, Marina Luca a reprezentat Republica Moldova la sediul UNESCO, unde a participat la evenimente dedicate Francofoniei, prezentând deserturi tradiționale în fața delegațiilor din peste 20 de țări.