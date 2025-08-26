O nouă cădere drastică pentru căile ferate. Volumul de mărfuri transportate cu trenul a scăzut cu 23%

Calea Ferată din Moldova înregistrează noi căderi drastice la volumul de mărfuri și la transportul de pasageri. În prima jumătate a acestui an, numărul de călători cu trenurile CFM a scăzut aproape în jumătate și a ajuns la doar 180 de mii de călători. Cifra este cu 42% mai mică decât în perioada ianuarie-iunie 2024.

O criză a fost înregistrată de CFM și la transportul de mărfuri care, în prima jumătate a acestui an, a atins un volum de doar 1,02 milioane de tone, cu aproximativ 23 la sută mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024.

Celelalte căi de transport au înregistrat creșteri la capitolul pasageri. De exemplu, cu atuobuzele și microbuzele au fost transportate 55,4 milioane de persoane, o creștere de aproape 6%, iar cu avioanele – 838 de mii de pasageri, cu 34 la sută mai mult decât în prima jumătate a anului 2024.

În schimb, transportul rutier, care deține 87% în structura mărfurilor transportate, a înregistrat în ianuarie-iunie descreșteri cu 1,9% la volumul de mărfuri transportate. Întreprinderile auto au transportat 7,3 milioane tone de mărfuri, din care 5,3 milioane tone (72,6%) în trafic național și 2 milioane de tone (27,4%) – în trafic internațional.

Precizăm că, potrivit statisticii naționale, întâietatea la transportarea pasagerilor o deține transportul electric din Chișinău și Bălți, adică troleibuzele, care au înregistrat 107,7 milioane de pasageri, în creștere cu 22,5%.