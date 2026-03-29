Un cunoscut blogger rus pro-Putin lansează un avertisment potrivit căruia Rusia este în pragul unor evenimente dramatice. Scenariu comparat cu prăbușirea Imperiului Țarist

Semnale de alarmă vin chiar din interiorul Rusiei, unde un cunoscut blogger pro-Kremlin vorbește despre o posibilă criză majoră care ar putea zdruncina actuala structură a statului. Pe fondul problemelor economice, al dificultăților militare și al tensiunilor sociale tot mai vizibile, sunt invocate paralele cu unul dintre cele mai dramatice momente din istoria Rusiei – Revoluția din februarie 1917, care a dus la căderea regimului țarist. Analiza, preluată de surse media, indică o acumulare de factori care ar putea genera instabilitate internă.

Avertisment privind o posibilă criză majoră

Maxim Kalașnikov, un blogger rus cunoscut pentru pozițiile sale naționaliste, susține că Federația Rusă se apropie de un moment critic, comparabil cu evenimentele care au dus la prăbușirea Imperiului Rus, potrivit Dialog.UA.

„Suntem în pragul unor evenimente dramatice”

Acesta afirmă că în Rusia „se pregătește ceva rău”, în contextul în care presiunile economice și sociale cresc.

Probleme economice și nemulțumiri sociale

Bloggerul descrie o situație tensionată în mediul economic, unde marile companii din sectorul materiilor prime sunt afectate de cerințe financiare suplimentare și de efectele războiului.

„Rechinii din industria materiilor prime sunt îngroziți de faptul că autoritățile i-au îndemnat să facă „contribuții voluntare” la „SVO” în timp ce industriile lor se prăbușesc… Fondurile sunt devorate de război… Adică baza socială superioară a puterii dispare. Populația săracă este obosită de război și furioasă din cauza restricțiilor impuse de TG (aplicația de mesagerie Telegram – n.r.) și de internet”, susține acesta.

În același timp, el atrage atenția că nemulțumirile populației se accentuează, pe fondul restricțiilor și al presiunii economice.

Eșecuri externe și blocaj pe front

Potrivit lui Kalașnikov, situația geopolitică și cea militară nu oferă perspective favorabile. Acesta face referire inclusiv la dificultățile aliaților Rusiei și la lipsa unor progrese pe câmpul de luptă.

De asemenea, negocierile de pace mediate de SUA sunt descrise ca stagnante, fără rezultate concrete, iar o eventuală mobilizare suplimentară nu ar schimba semnificativ situația.

Riscul unor proteste și tulburări interne

În analiza sa, bloggerul avertizează că tensiunile economice ar putea genera proteste în sectoare-cheie, precum industria metalurgică și cea minieră. Aceste mișcări ar putea escalada rapid.

El susține că astfel de proteste ar putea degenera în tulburări sociale de amploare, cu efecte asupra stabilității statului. „Suntem în pragul unor evenimente dramatice”, susține el.

Paralele cu Revoluția din 1917

Compararea situației actuale cu februarie 1917 este una dintre cele mai dure concluzii ale analizei. Atunci, presiunea socială, lipsurile economice și contextul de război au dus la prăbușirea regimului țarist.

În acea perioadă, protestele izbucnite pe fondul crizei alimentare și al nemulțumirilor față de război au culminat cu abdicarea țarului Nicolae al II-lea și sfârșitul dinastiei Romanov. Ulterior, Rusia a intrat într-o perioadă de instabilitate politică, marcată de dualitatea puterii între Guvernul Provizoriu (format din politicieni liberali și socialiști moderați care doreau reforme democratice) și Sovietul din Petrograd (un consiliu al muncitorilor și soldaților care deținea controlul real asupra maselor și armatei).