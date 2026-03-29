Eurodeputatul Siegfried Mureșan a declarat că, în prezent, prioritatea pentru Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeană, însă ideea unirii cu România nu trebuie exclusă în anumite condiții. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast realizat de jurnalistul Nicolae Chicu.

Mureșan a comentat și poziția președintei Maia Sandu privind un eventual referendum pentru unire, afirmând că aceasta nu l-a surprins.

„Modul în care doamna președintă a răspuns la aceste întrebări nu m-a surprins deloc. Eu am fost mereu convins că, dacă vreodată se va pune această problemă, Maia Sandu, ca cetățean, va susține și va vota în favoarea unirii Moldovei cu România”, a declarat eurodeputatul.

Acesta a subliniat însă că, la nivelul instituțiilor europene, agenda actuală este concentrată pe reforme și integrare.

„Acum, problema care se pune la Bruxelles și subiectul la care lucrăm intens este cum să modernizăm, cum să reformăm Republica Moldova și cum să o ducem cât mai rapid în Uniunea Europeană. Aceasta este prioritatea autorităților de aici. Toate lucrurile pe care le facem pe calea integrării europene, evident, vor întări Republica Moldova. Ele sunt bune pentru oameni și aduc beneficii cetățenilor”, a explicat Mureșan.

Siegfried Mureșan a atras atenția asupra contextului internațional instabil, subliniind importanța apartenenței la un spațiu comun.

„Situația globală este tot mai volatilă. E clar că fiecare dintre noi, de unul singur, ar avea dificultăți mai mari decât dacă stăm uniți. De aceea, acum e important să ținem aproape de prietenii noștri, să fim aproape de partenerii noștri, să fim cât mai apropiați și ca cetățenii a Republicii Moldova și a României de oamenii din celelalte 26 de state membre ale Uniunii Europene. Suntem 450 de milioane de oameni. E clar că împreună putem depăși mult mai bine aceste dificultăți”, a spus eurodeputatul.

El a evidențiat și sprijinul financiar oferit Republicii Moldova.

„Avem peste 1,9 miliarde de euro în planul de creștere – fonduri europene la dispoziția Republicii Moldova. Trebuie să ținem aproape de partenerii noștri, pentru că astfel depășim mai bine situațiile de criză”, a declarat Mureșan.

În același timp, acesta nu a exclus scenariul unirii în cazul unor blocaje majore în procesul de integrare europeană.

„Dar, dacă integrarea europeană nu ar progresa sau s-ar întâmpla ceva, atunci apropierea României de Republica Moldova și cuvântul Unire, pe care l-ați menționat, în caz de necesitate, ca plan B, nu trebuie exclus. Iar noi, ca oameni politici și persoane publice de pe ambele maluri ale Prutului, avem obligația să evaluăm permanent situația și să identificăm căile prin care putem aduce bunăstare în Republica Moldova”, a afirmat eurodeputatul.

Referindu-se la opinia publică din România, Mureșan a precizat că subiectul unirii nu se află, în prezent, pe agenda publică.

„Subiectul unirii nu este pe agenda publică în România acum și, de aceea, ceea ce spun oamenii în sondaje, în acest moment, nu este relevant, fiindcă tema nu este dezbătută și nu au existat campanii de informare”, a declarat Mureșan.

Cu toate acestea, eurodeputatul consideră că sprijinul ar putea crește în anumite condiții.

„Sunt convins că, dacă cetățenii Republicii Moldova ar dori unirea și dacă această temă ar fi dezbătută, majoritatea cetățenilor români ar răspunde pozitiv. Românii nu ar întoarce niciodată spatele românilor din Republica Moldova”, a conchis Siegfried Mureșan.