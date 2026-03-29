Fostul ministru al Justiției și ex-președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că persoanele care nu cunosc limba română nu ar trebui să ajungă deputați în Parlamentul Republicii Moldova. În acest sens, ar trebui instituit un mecanism de verificare a competențelor lingvistice la înregistrarea candidaților, întrucât acest aspect ridică semne de întrebare privind modul în care aceștia lucrează cu documentele și proiectele de lege.

„Eu cred că ar trebuie instituit un filtru foarte clar la nivelul Comisiei Electorale Centrale când se înregistrează candidații, toată lumea să probeze că ei cunosc limba oficială a statului unde au de gând să lucreze”, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.md.

Fostul ministru al Justiției și ex-președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a subliniat că această chestiune ține inclusiv de respectul față de stat.

„E o chestiune de respect, în primul rând, față de țara în care ești deputat. Este inadmisibil, în general, după 35 de ani de la proclamarea independenței, să nu înveți limba română. Dacă înveți nu câte un cuvânt pe lună, ci câte o silabă pe lună, tot poți să-ți însușești câteva cuvinte. Este o chestiune de respect. Vreau să vă spun că am lucrat în Asia Centrală, în două țări, timp de patru ani, și am învățat un set minim de cuvinte în limba farsi și în kârgâză pentru a putea spune „Bună ziua”, „La revedere”, „Mulțumesc””, a declarat Alexandru Tănase, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.md.

Declarațiile vin în contextul unui incident produs în plenul Comisiei parlamentare pentru cultură și mass-media.

Deputata PCRM Diana Caraman a fost atenționată în timpul ședinței după ce a adresat o întrebare în limba rusă șefei Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, în cadrul audierii raportului de activitate pentru anul 2025.

Momentul a avut loc pe 25 martie, când Caraman a solicitat informații despre măsurile luate pentru asigurarea pluralismului mediatic în campaniile electorale. Întrebarea formulată în limba rusă a generat o reacție fermă din partea șefei Consiliului Audiovizualului.