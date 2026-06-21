Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv împotriva Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei, care ar putea avea loc în scurt timp, și le-a cerut cetățenilor să fie foarte atenți la alertele aeriene.

Avertismentul a fost făcut sâmbătă, în mesajul video transmis seara de liderul de la Kiev, pe fondul tensiunilor crescute după atacul cu drone asupra regiunii Moscovei.

„În această seară şi în orele următoare, este deosebit de important să fiţi atenţi la sirenele de raid aerian”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a insistat că autoritățile ruse s-au pregătit pentru o lovitură de amploare și le-a cerut oamenilor să fie prudenți.

„Ruşii s-au pregătit pentru un atac masiv. Vă rog să aveţi grijă de voi!”, a declarat liderul ucrainean.

Potrivit Reuters, citată de Agerpres, atacul despre care avertizează Zelenski ar putea reprezenta un răspuns al Rusiei după raidul cu drone lansat de Ucraina asupra regiunii Moscovei.

Anterior, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi că Rusia va efectua atacuri combinate asupra unor ținte militare ucrainene, ca represalii după cel mai puternic și spectaculos atac ucrainean cu drone asupra regiunii Moscovei de la începutul războiului.

În noaptea de miercuri spre joi, o rafinărie importantă din regiunea Moscovei a fost lovită în urma atacului.