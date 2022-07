O rachetă lansată de ocupanții ruși a omorât cel puțin trei oameni în Harkov, printre care un copil

Atacurile rușilor au continuat și astăzi, 20 iulie, în Harkov. O achetă a omorât cel puțin trei oameni, printre care un copil de 13 ani.

Un băiat în vârstă de 13 ani a fost omorât, miercuri, de o rachetă rusă în timp ce aştepta un autobuz lângă o moschee din oraşul Harkov, din estul Ucrainei, au declarat oficialii locali.

După atac, tatăl adolescentului a îngenuncheat ținând mâna fiului său mort, al cărui corp acoperit zăcea pe stradă, a arătat o fotografie Reuters.

Today, the russians once again shelled Kharkov from the MLRS.

3 people died, including a 13 year old boy.

in the photo is the father, holding the hand of his already dead son. he sat like that for 2 hours while he prayed.#russiaisaterrorisstate #StopRussia pic.twitter.com/lN95lGxXXz

— Nataliia Popova (@nataliiapopovaX) July 20, 2022