O refugiată ucraineană, ucisă cu briceagul într-un tren din SUA

Un videoclip tulburător a dezvăluit momentul terifiant în care un fost condamnat, om al străzii din SUA, ar fi înjunghiat-o mortal pe o refugiată ucraineană în vârstă de 23 de ani, într-un atac aparent la întâmplare, într-un tren din Charlotte.

Irina Zarutska, care fugise de războiul din Ucraina în căutarea unei vieți mai sigure în America, se afla pe linia Lynx Blue Line, cu puțin înainte de ora 22:00, pe 22 august, când a fost atacată, a precizat Departamentului de Poliție Charlotte-Mecklenburg.

Imaginile de pe camera de supraveghere, publicate de Charlotte Area Transit System (CATS), o arată pe Zarutska care urcă în tren îmbrăcată în uniforma pizzeriei la care lucra, la ora 21:46, și se așază uitându-se în telefon, nefiind conștientă de pericolul din spatele ei.

La doar patru minute după de tânăra s-a așezat pe scaun, Decarlos Brown Jr., în vârstă de 34 de ani, scoate un briceag și se aruncă asupra ei, înjunghiind-o de trei ori, inclusiv în gât, au spus polițiștii citați de New York Post.

Videoclipul înfiorător pare să arate apoi cum Brown străbate vagonul, își dă jos hanoracul și așteaptă lângă uși, iar pasagerii sunt alertați de petele de sânge de pe hainele sale.

Zarutska, care și-a prins mâna de gât în timp ce sângele îi curgea pe podeaua trenului, s-a prăbușit de pe scaun și a fost declarată moartă la fața locului, au spus anchetatorii.

Poliția a precizat că Brown a coborât la următoarea stație, unde un briceag a fost găsit mai târziu lângă peron. A fost tratat la spital pentru o tăietură la mână după care a fost reținut sub acuzația de crimă.

Conform Spectrum News, poliția a intervenit în șase minute, iar garda de securitate a sistemului de transport public se afla în tren, dar într-un vagon adiacent celui în care se afla Zarutska în momentul atacului.

Brown, care are multiple arestări începând din 2011, a fost acuzat de crimă de gradul întâi, conform Departamentului de Poliție Charlotte-Mecklenburg. Printre cazurile sale anterioare se numără furt, jaf cu armă periculoasă și amenințăRI.

Suspectul este om al străzii și are o condamnare de 5 ani.

De asemenea, în ianuarie, Brown a fost arestat pentru folosirea abuzivă a serviciului 911. Atunci, ofițerii au spus că el susținea că un „material creat de om” din corpul său îl controla atunci când mânca, mergea și vorbea. „Brown dorea ca poliția să investigheze acest ‘material creat de om’ care îi era în corp,” se arată în declarația oficială a Poliției.

O campanie GoFundMe inițiată de familia tinerei, care a strâns deja peste 38.000 de dolari, menționează că ea „a sosit recent în Statele Unite, în căutarea unui adăpost sigur din calea războiului și sperând la un nou început”. „Tragic, viața ei a fost curmată mult prea devreme”, se arată în apelul umanitar.

Investigația este în curs, iar poliția încearcă să afle care a fost motivul atacului.