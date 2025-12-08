O șefă de secție a Spitalului raional Florești, condamnată pentru corupție

O șefă de secție din cadrul Spitalului raional Florești a fost sancționată cu o amendă de 125.000 lei pentru corupere pasivă și trafic de influență, după ce ani la rând a pretins și a primit bani de la pacienți pentru internări, examinări medicale și eliberarea actelor necesare obținerii gradului de dizabilitate.

Totodată, inculpatei i-a fost interzis să ocupe orice funcție de conducere în cadrul Ministerului Sănătății și în subdiviziunile coordonate ale ministerului, pentru o perioadă de doi ani.

Potrivit sentinței, faptele au fost comise repetat, iar inculpata și-a recunoscut integral vina. Aceasta a fost judecată în procedură simplificată, pe baza probelor acumulate în faza de urmărire penală.

Potrivit constatărilor, pacienții intrau în birou cu actele medicale, solicitau internarea sau o fișă de expertizare pentru dizabilitate, iar plata era percepută în mod informal. Sumele erau lăsate: pe masa de lucru, în cartela medicală, în buzunarul halatului sau direct în sertarul biroului. Banii au variat între 100 de lei și 150 de euro, în funcție de solicitare.