Cum poate UE câștiga inimile din Transnistria și Găgăuzia? Ce spune Iwona Piorko

Deși Transnistria și UTA Găgăuzia rămân printre cele mai sceptice regiuni față de Uniunea Europeană, acestea beneficiază de proiecte finanțate de Bruxelles. Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piorko, afirmă însă că nu există o contradicție, ci o șansă de reducere a polarizării prin dialog direct și proiecte cu impact vizibil.

Într-un interviu pentru „Cutia Neagră”, diplomata a subliniat că apropierea dintre regiuni trebuie construită prin comunicare și prin contactul dintre oameni. Ea a amintit că legăturile sociale dintre cele două maluri ale Nistrului reprezintă un avantaj: „Oamenii se cunosc și se respectă. Acest lucru trebuie valorificat”.

Piorko a precizat că încrederea poate fi consolidată doar prin prezență în teritoriu, nu doar prin întâlniri instituționale. În primele trei luni de mandat, a vizitat deja mai multe regiuni, inclusiv Tiraspol, și intenționează să ajungă în Găgăuzia la începutul anului viitor.

Diplomata a menționat și rezultate concrete ale programelor europene, precum centre de afaceri sprijinite de UE, unde activează numeroase femei antreprenoare. Astfel de inițiative, spune ea, creează oportunități locale și merită extinse.

Întrebată de ce UE investește în zone cu atitudini eurosceptice, Piorko a explicat că sprijinul european nu depinde de orientările politice: „Suntem cel mai mare donator pentru dezvoltare. Asistența noastră se bazează pe valori – drepturile omului, sustenabilitate și responsabilitate financiară.”

Evitarea regiunilor vulnerabile ar adânci diferențele existente, a adăugat aceasta, subliniind necesitatea unei comunicări mai bune și a informării corecte a populației.

Ambasadoarea a exclus posibilitatea unui proces de aderare separat pentru teritoriile controlate de autorități: „Există o singură Republica Moldova. Negocierile de aderare sunt pentru întreaga țară. Integrarea europeană și reintegrarea teritorială sunt procese distincte, dar se sprijină reciproc.”