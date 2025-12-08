Rezervele valutare au scăzut în noiembrie cu peste 60 milioane de euro

Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au însumat 5,08 miliarde de euro la sfârșitul lunii noiembrie, înregistrând o scădere de 60,56 milioane de euro față de nivelul de 5,141 miliarde de euro – la finele lui octombrie.

Banca Națională a Moldovei precizează că diminuarea activelor a fost determinată în principal de ieșirile nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate, care au însumat 61,55 milioane de euro.

Aceasta a fost completată de plățile efectuate pentru serviciul datoriei publice externe, în valoare de 33,51 milioane de euro, precum și de plățile Ministerului Finanțelor, în sumă de 7,62 milioane de euro.

Un impact minor l-au avut și operațiunile de tip swap valutar, care au generat ieșiri nete de 0,19 milioane de euro, precum și alte ieșiri mici, de 0,36 milioane de euro.

Pe de altă parte, o serie de intrări au contribuit la temperarea scăderii rezervelor. Banca Națională a intervenit pe piață prin cumpărări de valută în valoare de 15 milioane de euro, iar gestionarea portofoliului de rezerve valutare a adus venituri de 12,65 milioane de euro.

În favoarea Ministerului Finanțelor au fost încasate 9,65 milioane de euro, dintre care cea mai mare parte, 6,94 milioane de euro, reprezintă suport bugetar oferit de Banca Europeană de Investiții, iar restul de 2,71 milioane de euro provin din credite și granturi pentru proiecte investiționale.

Totodată, aprecierea valutelor componente ale rezervelor în raport cu euro a generat un plus de 3,17 milioane de euro, iar reevaluarea valorilor mobiliare din portofoliul de investiții a adăugat încă 1,46 milioane de euro. În conturile Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă au intrat suplimentar 0,74 milioane de euro.