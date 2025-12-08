107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiţi pentru reţelele proruse de la Chișinău

Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă moldovene în cadrul unui dosar de finanţare ilicită a unor formaţiuni politice proruse din Republica Moldova, a declarat ministrul moldovean de Externe, Mihai Popşoi, totodată, vicepremier, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington.

Acesta este doar un episod dintr-o campanie mult mai amplă de ingerinţă şi destabilizare finanţată de la Moscova, a afirmat Mihai Popşoi.

„Într-un caz, organele noastre de anchetă au reuşit să blocheze portofele de criptomonedă în valoare de 107 milioane de dolari, pregătite pentru partidele proruse din Republica Moldova”, a declarat Mihai Popşoi. El a subliniat că, până acum, instituţiile de drept nu au făcut publice aceste detalii.

Ministrul a explicat că respectiva sumă nu reprezintă un caz izolat, fiind vorba de o strategie coerentă de subminare a republicii, evocând în continuare „reţelele alimentate de Kremlin”, care au încercat să cumpere influenţă politică, să finanţeze proteste şi să organizeze acţiuni violente la Chişinău.

„Nu a fost uşor. Am avut de înfruntat reţele construite cu milioane de dolari cu un singur scop: să ne saboteze democraţia şi cursul european. Dar am reuşit să securizăm spaţiul informaţional şi să ne apărăm instituţiile de această avalanşă de interferenţe”, a spus ministrul de externe Mihai Popşoi.

Republica Moldova este folosită de Moscova drept „teren de testare” pentru tactici care pot fi exportate ulterior şi în alte state: de la campanii de dezinformare şi cumpărarea de influenţă politică, până la introducerea de bani iliciţi în economie prin scheme complicate, inclusiv prin criptomonede, afirmă el.

Mihai Popşoi a vorbit şi despre modul în care autorităţile au învăţat din experienţele anilor trecuţi să protejeze alegerile, amintind că, la un scrutin anterior, instituţiile statului „nu fuseseră pregătite” pentru amploarea atacurilor hibride şi a ingerinţelor externe.

La ultimele alegeri parlamentare însă, autorităţile au mers pe o abordare mult mai activă, atât pe partea de securitate clasică, cât şi în zona cibernetică şi informativă.

„Am fost mult mai proactivi şi mult mai curajoşi. Am întărit capacitatea instituţiilor, am lucrat cu partenerii noştri din Statele Unite, România şi Uniunea Europeană pentru a proteja infrastructura electorală. Scenariul în care Kremlinul ar fi încercat să doboare sistemele în noaptea alegerilor, ca să pună la îndoială rezultatul, a fost prevenit”, a explicat Mihai Popşoi.

Potrivit lui, Moldova este astăzi „mult mai rezilientă decât acum cinci-şase ani”, iar instituţiile au câştigat experienţă în a identifica şi contracara atât fluxurile de bani murdari, cât şi atacurile informaţionale şi cibernetice.

Ministrul de externe a atras atenţia că resursele pompate de Moscova pentru destabilizarea Republicii Moldova sunt comparabile cu cheltuielile interne ale statului pentru domenii cheie.

El a explicat că, pe lângă cazul criptomonedei de 107 milioane de dolari, există estimări potrivit cărora sume de ordinul zecilor şi sutelor de milioane de lei sunt folosite pentru finanţarea partidelor pro-ruse, a protestelor plătite şi a reţelelor de influenţă.

„Pentru o ţară mică, ca Republica Moldova, asemenea sume sunt un adevărat tsunami. Dacă am permite ca aceşti bani să circule liber, impactul asupra stabilităţii noastre politice şi economice ar fi catastrofal”, a avertizat ministrul de Externe.

Vicepremierul Mihai Popşoi se află între 1 şi 9 decembrie într-o vizită de lucru în Statele Unite, unde a avut întrevederi cu reprezentanţi ai Congresului, Casei Albe, Consiliului Naţional de Securitate şi Departamentului de Stat, în contextul aprofundării dialogului strategic şi al extinderii cooperării economice şi de securitate.