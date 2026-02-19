Angajații Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi au primit lenjerie termică

Peste 750 de seturi de lenjerie termică au fost donate angajaților „Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, care zi de zi se află în teritoriu, indiferent de vreme. Pe lângă acestea, au fost dăruite și 230 de perechi de ochelari de vedere.

Acțiunile au fost realizate în cadrul Proiectului „De la inimă la inimă”, inițiat de Primăria municipiului Chișinău.

Potrivit autorităților municipale, inițiativa este „despre grijă, respect față de oameni și solidaritate”.

În cadrul Proiectului „De la inimă la inimă” au fost realizate mai multe acțiuni de donare către instituțiile municipale, dar și către persoanele social-vulnerabile.