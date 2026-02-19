Cernăuțeanu, despre acuzațiile de șantaj care vizează familia Beregoi: „Societatea va afla mai devreme sau mai târziu. Toți suntem egali în fața legii”

Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a făcut mai multe precizări în legătură cu cazul semnalat recent de bloggerița Daniela Costețchi, care a declarat public că ar fi fost șantajată, iar în situație ar fi implicată și familia interpretei Iuliana Beregoi. „Sunt importante două aspecte: dacă persoana este nevinovată, să-și demonstreze nevinovăția, iar dacă instituțiile de drept au bănuieli rezonabile și probele corespunzătoare, să demonstreze acest lucru până la urmă”, a declarat șeful IGP, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.

Șeful Poliției a reiterat că legea se aplică în mod egal tuturor cetățenilor, indiferent de statutul social sau profesional.

„Din punct de vedere profesional, nu este corect să denunțăm nume și nu pot nici să infirm, nici să afirm. În același timp, cred că în societate, oricum, noi nu suntem o țară atât de mare încât să poți tăinui o faptă sau alta, orice s-ar afla. Deci eu cred că societatea va afla, mai devreme sau mai târziu, cine este.

Sunt importante două aspecte: dacă persoana este nevinovată, să-și demonstreze nevinovăția, iar dacă instituțiile de drept au bănuieli rezonabile și probele corespunzătoare, să demonstreze acest lucru până la urmă, iar persoana care se face vinovată să poarte răspundere pentru fapta sa.

Indiferent de statutul social pe care îl avem în țara noastră – că ești artist, că ești polițist, că ești jurnalist, că ești politician, noi toți suntem egali în fața legii și toți trebuie să respectăm legea, de la egal la egal. Când mergi la documentarea unei infracțiuni, nu te uiți la profesie, ci la fapta comisă”, a declarat Cernăuțeanu.