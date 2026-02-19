Nicușor Dan, mesaj important la Washington. Prima reacție după Consiliul pentru Pace

Nicușor Dan a vorbit printre primii la Consiliul pentru Pace organizat de Donald Trump. Președintele României a transmis un mesaj important la Washington: că România este pregătită să ajute la reconstrucția din Gaza cu toate resursele pe care le deține în acest sens.

Nicușor Dan a publicat un mesaj pe Facebook imediat după discursul susținut la Washington, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace.

Președintele a subliniat că, fără pace și securitate, nu poate exista prosperitate și a arătat că România susține eforturile Statelor Unite și ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu.

Președintele a evidențiat faptul că statutul de observator în cadrul Consiliului pentru Pace permite României să fie prezentă la masa discuțiilor privind situația din Gaza.

Astfel, a reluat ideea că România nu doar asistă la dezbateri, ci își afirmă disponibilitatea de a contribui la soluții, în special în ceea ce privește reconstrucția și stabilizarea zonei afectate de conflict.

„Am avut o intervenție astăzi, la Washington, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, prezidată de Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Fără pace și securitate nu poate exista prosperitate pentru cetățenii noștri. În acest sens, România susține eforturile SUA și ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu, iar prezența ca observator în Consiliul pentru Pace ne permite să fim parte a discuțiilor și negocierilor”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

România, pregătită să ajute Gaza

În mesajul publicat, președintele a detaliat direcțiile concrete în care România poate interveni. El a propus extinderea programului de evacuare și tratament pentru copiii bolnavi din Gaza, în spitalele din România.

„Cum poate contribui România – în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară din Gaza, putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora”, a mai precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat că România este pregătită să ofere sprijin și în zona intervențiilor de urgență, prin expertiză în domeniul serviciilor de ambulanță și al pompierilor, precum și prin donarea de echipamente necesare.

„În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza”, a menționat liderul român.

Nicușor Dan, mesaj clar de susținere

Președintele României, Nicușor Dan, i-a mulțumit liderului american Donald Trump pentru organizarea primului summit al Consiliului pentru Pace și pentru inițiativa privind un plan de pace pentru Gaza.

În intervenția sa, care a durat aproximativ două minute, șeful statului a subliniat că România este pregătită să contribuie concret la eforturile de stabilizare și reconstrucție.

Nicușor Dan a afirmat că întâlnirea este importantă în contextul în care toți actorii implicați își doresc pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă provocarea rămâne modul concret în care aceste obiective pot fi atinse.

Președintele a indicat mai multe direcții concrete în care România ar putea interveni: creșterea numărului de misiuni umanitare pentru salvarea copiilor, sprijin în domeniul educației prin programe dedicate studenților, precum și expertiză pentru reconstrucția instituțiilor esențiale – poliție, justiție și administrație publică.

Șeful statului a invocat și relațiile istorice ale României atât cu palestinienii, cât și cu evreii, subliniind disponibilitatea țării de a participa activ la eforturile internaționale de stabilizare a regiunii.

„În primul rând, vă mulțumesc pentru această organizare a întâlnirii și pentru planul de pace pentru Gaza. Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate în Gaza. Întrebarea e cum să o facem. Această întâlnire este importantă. România poate crește numărul de intervenții pentru a salva copii de acolo, până la 1.000. Avem o expertiză bună pentru intervenția de urgență și putem ajuta și dona. Putem ajuta și la nivel de educație, pentru a oferi programe pentru studenți. Avem expertiză și în zona de a reconstrui instituțiile: poliție, justiție, administrație publică. Putem contribui cu experți. Avem o istorie bună cu palestienii și evreii. Deci, puteți conta pe noi”, este mesajul lui Nicușor Dan.