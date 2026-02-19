Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran

Donald Tusk a cerut polonezilor să plece fără întârziere din Iran, avertizând că în următoarele ore ar putea să nu mai fie posibile evacuări. Declarația vine pe fondul unei desfășurări militare masive a Statelor Unite în Orientul Mijlociu și al tensiunilor crescânde cu Teheranul.

„Îi îndemn pe toţi cei care se află încă în Iran să plece imediat, sub nicio formă nu ar trebui să mergeţi în această ţară”, a declarat Donald Tusk pentru presă, adăugând ca posibilitatea unui conflict deschis este „foarte reală”.

„În câteva ore, în vreo 12 sau în câteva zeci de ore, nimeni nu va putea garanta posibilităţi de evacuare”, a avertizat Tusk. „Vă îndemn să luaţi acest lucru foarte în serios”.

Statele Unite au desfăşurat o forţă navală şi aeriană impresionantă în Orientul Mijlociu, o desfăşurare militară masivă care ar putea pregăti terenul pentru o campanie de lovituri împotriva Iranului. Preşedintele american Donald Trump, care a ordonat deja atacuri aeriene în iunie anul trecut, a ameninţat în repetate rânduri Teheranul cu o intervenţie militară dacă negocierile în curs nu duc la un acord privind programul nuclear iranian.