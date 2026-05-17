VIDEO: Prezentatoarea votului Moldovei la Eurovision, în lacrimi: Am avut o reacție de șoc

România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026, în timp ce publicul moldovean a acordat punctajul maxim, 12 puncte. Diferența dintre votul juriului și cel al telespectatorilor a provocat reacții puternice online, iar prezentatoarea care a anunțat scorul a spus că a fost „în șoc” când a văzut rezultatele.

În videoclipul publicat pe TikTok, Margarita Druță spune că punctajul pe care a trebuit să îl anunțe a luat-o prin surprindere și că s-a gândit chiar să renunțe la prezentare, după ce l-a sunat pe directorul de la Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu.

„E ora 03:17 dimineața. Eu încă tremur ca o vargă și nu pot să îmi revin. Cu o oră în urmă s-a terminat Eurovisionul și eu am sentimente mixte, pentru că o parte din mine plânge de bucurie că s-a împlinit visul copilăriei mele. Eu de mic copil îmi doream să prezint punctajul Moldovei la Eurovision. (…) Dar altă parte din mine e devastată. Voi ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint astăzi și, ca să fie clar, pentru că multă lume nu știe: omul care prezintă punctajul nu face parte din juriu, nu participă la stabilirea rezultatelor.

Eu, când am primit rezultatul și am văzut România – 3 puncte, am avut o reacție de șoc. Câteva minute m-am retras. (…) L-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și i-am zis: «Scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Eu nu pot să mă uit în fața camerei când România are atât, mai ales într-un an în care România are o piesă atât de frumoasă». (…)

Deci asta, să simți asta, e iadul. Tu vrei să ieși să citești punctajul, dar, pe de altă parte, ești prins în situația: ce fac acum? Voi cum ați fi procedat în cazul meu? Când tu știi că trebuie să prezinți niște puncte cu care tu personal nu rezonezi, dar asta e decizia juriului. Tu trebuie să o prezinți. (…) Cele 12 puncte ale mele merg spre România. Eu am susținut piesa și mă simt tristă că a fost așa. Sunt de acord că acest concurs nu este politic și că nu trebuie să îți susții vecinii doar pentru că sunt vecini. La televotul din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte, deci votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat”, a declarat Margarita Druță.

Rezultatul anunțat de juriul Republicii Moldova a provocat un val de reacții negative pe rețelele sociale la adresa moldovenilor, multe dintre comentarii fiind asociate inclusiv cu narative promovate de propaganda rusă. Reacțiile au apărut mai ales în contextul în care România a acordat punctajul maxim Republicii Moldova. Reacții negative au apărut și din partea cetățenilor moldoveni.

Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision 2026, acesta fiind al patrulea cel mai bun rezultat din istoria participării sale la concurs. Deși juriile naționale ale țărilor participante au oferit Republicii Moldova doar 43 de puncte, clasamentul final a fost schimbat semnificativ de votul publicului.

Cu 183 de puncte obținute din televoting, Republica Moldova a urcat în clasamentul final. Cele mai multe puncte au venit din partea României: juriul a acordat 12 puncte, iar publicul încă 10 puncte. Un punctaj important a venit și din partea Ucrainei, care a oferit 12 puncte din partea publicului și 8 puncte din partea juriului.