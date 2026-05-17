„Rușinea deceniului” la Eurovision! Guvernarea PAS, criticată dur de jurnalistul Vitalie Călugăreanu: „Când ți se pare că ești partid «țariok», nimerești neapărat cu degetul în… glod. Așa a crezut și Plaha când îl deconecta pe Dodon. Așa vreți – așa veți păți”

Modul în care Republica Moldova a gestionat votul la ediția din acest an a concursului Eurovision a stârnit un val de indignare în spațiul public, transformându-se rapid dintr-un eșec de imagine într-un scandal politic. Cunoscutul jurnalist Vitalie Călugăreanu a lansat un atac dur la adresa partidului de guvernământ (PAS), acuzându-l de aroganță politică și de protejarea unor funcționari cu probleme de integritate.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, Călugăreanu asociază direct scandalul votului de la Eurovision cu managementul televiziunii publice, Teleradio-Moldova (TRM), instituția responsabilă de organizarea juriului național. Jurnalistul susține că situația penibilă în care a fost pusă țara ar fi putut fi evitată dacă directorul TRM, Vlad Țurcanu, ar fi fost sancționat la timp pentru abaterile trecute.

„Dacă Vlad Țurcanu era demis după investigația «Cu Sens», azi nu trăgeam rușinea deceniului”, a scris Călugăreanu, făcând referire la o anchetă jurnalistică anterioară care viza nereguli la televiziunea publică.

Acuzații de protecționism politic

Jurnalistul arată cu degetul direct spre Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pe care îl acuză de complicitate și de oferirea unei umbrele politice pentru șeful TRM. Conform lui Călugăreanu, reprezentanții puterii l-au protejat pe Țurcanu inclusiv în timpul audierilor din comisiile parlamentare, ignorând semnalele de alarmă trase de presa de investigație și de societatea civilă.

Această practică, avertizează jurnalistul, nu este una singulară. El a oferit drept exemplu și un alt episod controversat din Parlament: recenta numire a lui Alexei Mititelu la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Paralela cu regimul Plahotniuc

În finalul mesajului său, Vitalie Călugăreanu a lansat un avertisment sever către actuala guvernare, criticând atitudinea de superioritate a acesteia. El a comparat comportamentul PAS cu tacticile folosite de fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc.

„Când ți se pare că ești partid «țariok», nimerești neapărat cu degetul în… glod. Așa a crezut și Plaha când îl deconecta pe Dodon. Așa vreți – așa veți păți”, a concluzionat jurnalistul.

Scandalul votului de la Eurovision redeschide astfel discuțiile incomode despre depolitizarea instituțiilor statului, responsabilitatea publică și riscul ca actuala guvernare să repete greșelile regimurilor pe care le-a înlocuit.