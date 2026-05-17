Pragul de validare a alegerilor locale, depășit la Orhei și Taraclia

Pragul necesar pentru validarea alegerilor locale noi a fost depășit în municipiul Orhei și în orașul Taraclia, unde prezența la vot a trecut de 28%.

Datele Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la ora 17:30 arată că, în Orhei, prezența la urne era de 28,34%, ceea ce înseamnă 7.266 de alegători.

În Taraclia, rata de participare constituia 28.31%, cu 3.321 de persoane care și-au exprimat votul.

Potrivit Codului Electoral, scrutinul este declarat nevalabil dacă la vot participă mai puțin de un sfert din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.

Astăzi, în mai multe localități din Republica Moldova au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și de consilier local, precum și referendumuri locale privind revocarea unor primari. Votarea se va încheia la ora 21:00.