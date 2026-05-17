Aerodromuri militare, o rafinărie de petrol și o fabrică de semiconductori, lovite în atacul cu drone de la Moscova

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a confirmat că a participat, alături de Armata Ucrainei, în cadrul atacului cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Zelenski le-a mulțumit public forțelor pentru atac.

În cadrul atacului au fost lovite ținte cheie din sectorul militar și industrial din regiunea Moscovei, dar și o bază aeriană ocupată din Crimeea.

Unitățile de operațiuni speciale ale „Grupului Alpha” din cadrul SBU, au ocolit rețelele de apărare aeriană stratificate pentru a lovi rafinăria de petrol din Moscova, două stații majore de tranzit ale conductelor de combustibil și fabrica de semiconductori „Angstrem”, care face obiectul sancțiunilor.

Misiunea a fost desfășurată sub comanda șefului interimar al SBU, generalul-maior Yevhenii Khmara, potrivit Kyiv Post.

Potrivit generalului, operatorii de drone de la Centrul de Operațiuni Speciale „Alpha” au reușit să lovească simultan atât obiective industriale naționale puternic fortificate, cât și aerodromuri militare de pe linia frontului, după cum se arată în anunțul publicat, duminică, pe Telegram de șeful SBU.

Datele de zbor ale SBU au confirmat că dronele au lovit țintele cu precizie

În timp ce Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că a neutralizat peste 550 de drone ucrainene în 14 regiuni diferite în cursul nopții, jurnalele de zbor ale SBU și datele de telemetrie de la sol au confirmat că munițiile de precizie au lovit cu precizie mai multe ținte extrem de sensibile din regiunea Moscovei.

Mai exact, drone cu rază lungă de acțiune au lovit direct fabrica de semiconductori Angstrem din centrul industrial închis Zelenograd, care este unul dintre principalii furnizori interni de microcipuri și semiconductori specializați pentru complexul militar-industrial rus, fabrica rămâne sub sancțiuni federale stricte din partea SUA.

De asemenea, rafinăria de petrol din Moscova, situată în Kapotnya, a suferit un atac direct care a declanșat o explozie localizată, rănind 12 muncitori industriali și perturbând circuitele locale de prelucrare a combustibilului.

Zelenski: statul lor trebuie să pună capăt războiului

Despre atac, președintele Volodimir Zelenski a precizat, într-un mesaj publicat pe X, că acesta vine ca represalii la ofensiva rusă și atacurile aeriene asupra orașelor din Ucraina

„De data aceasta, rachetele ucrainene cu rază lungă de acțiune au ajuns în regiunea Moscovei, iar noi le transmitem clar rușilor: statul lor trebuie să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski.

Acesta a precizat că producătorii ucraineni de drone și rachete își continuă activitatea. Zelenski a mulțumit SBU, dar și Armatei Ucrainei:

„Sunt recunoscător Serviciului de Securitate al Ucrainei și tuturor Forțelor de Apărare ale Ucrainei pentru precizia lor. Distanța față de granița de stat a Ucrainei este de peste 500 km. Concentrația apărării aeriene ruse în regiunea Moscovei este cea mai mare. Dar o depășim. Glorie Ucrainei”, se arată în mesajul publicat de Zelenski.