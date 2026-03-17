Oamenii din Volovița, nemulțumiți de gunoiul depozitat lângă un teren de joacă: Ce spune primarul

Oamenii din satul Volovița, raionul Soroca, se plâng că mai multe camioane încărcate cu deșeuri au fost aduse în apropierea unui teren de joacă pentru copii.

Potrivit oamenilor din sat, gunoiul ar fi fost transportat la indicația primarului Iulian Colesnic. Aceștia afirmă că nu au fost informați în prealabil și nu înțeleg de ce a fost aleasă această locație pentru depozitare.

De cealaltă parte, edilul a declarat că deșeurile urmează să fie sortate, iar materialele reutilizabile vor fi folosite la reparația unui drum din localitate. În opinia sa, această soluție ar contribui la îmbunătățirea infrastructurii.

Cu toate acestea, o parte dintre locuitori resping argumentele autorităților, invocând riscuri pentru copii și impact negativ asupra mediului.

„Primarul a procedat foarte urât. Am 80 de ani, dar așa ceva nu am văzut”, a spus o localnică.

Oamenii solicită ca deșeurile să fie evacuate cât mai curând și transportate într-un spațiu autorizat, așteptând o intervenție rapidă din partea autorităților locale.