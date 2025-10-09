Oana Ţoiu, după întâlnirea cu secretarul de stat american Marco Rubio: „Am agreat că prezenţa militară SUA în România trebuie să continue”

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit miercuri, 8 octombrie 2025, la Washington, cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Întâlnirea, care a durat puțin peste o oră, catalogată drept „excelentă”, a vizat consolidarea parteneriatului strategic româno-american, cu accent pe securitate, investiții în apărare și cooperare economică.

„Prezenţa SUA în format NATO în România are şi un efect de descurajare a unor potenţiale intruziuni, are şi un efect de stabilitate în regiune şi în ceea priveşte vecinii noştri care nu sunt încă membri ai Uniunii Europene sau membri NATO. Am discutat în partea de apărare şi de producţia care ţine de zona militară de armament şi de investiţii curente, dar şi oportunităţile de investiţii viitoare în România”, a explicat ministrul de Externe, Oana Ţoiu la Antena 3, după discuțiile cu Marco Rubio.

Țoiu a subliniat faptul că „România a fost, este și va continua să fie respectată aici, așa cum și SUA este respectată acasă”.

„A fost o întâlnire excelentă. Atât pentru România, cât și pentru SUA, parteneriatul nostru strategic este important, atât în partea de securitate, cât și în proiectele comune pentru energie și legăturile umane care s-au creat pe fondul construirii acestui parteneriat strategic”, a mai precizat ministrul.

Legat de o posibilă creștere a prezenței militarilor americani în România, Oana Țoiu a spus că „în acest moment, vorbim de o miză sporită în ceea ce priveşte investiţiile şi în ceea ce priveşte dezvoltarea unor capabilităţi comune.”

„Ei deja au luat această decizie pe care preşedintele Nicuşor Dan a şi anunţat-o în Parlament, de a creşte prezenţa în România, inclusiv ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au faţă de Orientul Mijlociu”, a afirmat Oana Ţoiu.

Oana Ţoiu a mai spus că parteneriatul strategic româno-american este vital nu doar în domeniul securității, ci și în proiecte energetice și în consolidarea legăturilor bilaterale bazate pe încrederea construită de-a lungul timpului.

Șefa diplomației române a vorbit și despre pregătirile pentru o vizită oficială a președintelui Nicușor Dan în SUA, planificată pentru primul trimestru al anului 2026.

„Am discutat și despre întâlnirea dintre președinții Trump și Dan. Suntem aliniați în ceea ce privește posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului viitor”, a afirmat Ţoiu.