Observatorii la alegeri – gardienii democrației: cine sunt și ce rol joacă în scrutinul din 28 septembrie

Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi supravegheate de sute de observatori acreditați, responsabili de monitorizarea respectării normelor democratice și a corectitudinii procesului electoral. Rolul lor este crucial, întrucât ei veghează ca votul fiecărui cetățean să fie exprimat liber, corect și în condiții de transparență maximă. Observatorii urmăresc întreaga desfășurare a scrutinului – de la etapele pregătitoare și deschiderea secțiilor de votare, până la centralizarea rezultatelor finale.

Pentru a putea fi observator, o persoană trebuie să fie acreditată de Comisia Electorală Centrală (CEC). Observatorii pot fi naționali sau internaționali, reprezentând organizații civice, instituții de cercetare, autorități electorale din alte state sau organizații internaționale. În același timp, legislația prevede reguli clare: un observator nu poate fi funcționar electoral, candidat sau reprezentant al unui concurent electoral, tocmai pentru a se asigura imparțialitatea și obiectivitatea misiunii sale.

Observatorii acreditați de CEC au dreptul să monitorizeze procesul electoral pe întreg teritoriul țării, inclusiv în secțiile de votare din străinătate. Cei acreditați de consiliile electorale de circumscripție pot activa doar pe teritoriul respectiv. Aceștia au acces la ședințe, liste electorale, procese-verbale și chiar pot filma în ziua scrutinului, cu respectarea regulilor privind protecția datelor și secretul votului. În schimb, le este interzis să influențeze alegătorii, să facă declarații partizane sau să favorizeze un concurent electoral.

Un rol important al observatorilor este raportarea neregulilor. Aceștia pot depune sesizări la președintele organului electoral, care are obligația de a le examina și de a comunica decizia. Observatorii pot face publice constatările lor și, la final, elaborează rapoarte ce contribuie la îmbunătățirea proceselor electorale viitoare. În prezent, termenul limită pentru depunerea cererilor de acreditare este 21 septembrie, iar până la 18 august, CEC a validat deja aproximativ 400 de observatori naționali și aproape 70 internaționali.

Datele arată că interesul pentru monitorizare rămâne ridicat. La referendumul constituțional și alegerile prezidențiale din 2024, scrutinul a fost supravegheat de peste 2.000 de observatori, dintre care 1.277 naționali. Organizația Promo-LEX continuă să fie principalul actor în domeniu, cu peste 900 de observatori mobilizați pentru scrutinul din toamnă, incluzând echipe pe termen lung, scurt și mobile, dar și un grup specializat în monitorizarea discursului de ură. De asemenea, platforma electorala.monitor.md permite cetățenilor să urmărească desfășurarea campaniei și să raporteze nereguli, consolidând transparența procesului.

Într-un apel public recent, CEC a solicitat organizațiilor de monitorizare, în special celor aflate la început de drum, să manifeste maximă responsabilitate în elaborarea rapoartelor și în comunicarea observațiilor. Astfel, prin activitatea lor, observatorii devin un pilon fundamental în consolidarea încrederii cetățenilor în democrație și în alegeri corecte.