Ocupanții ruși au bombardat o piață din Sloviansk, cel puțin o persoană a murit. Johnson i-a spus lui Zelenski că îi trimite arme și muniție

Ucraina a atacat cu lansatoare americane HIMARS gara din orașul Donețk aflat sub controlul rușilor. Muniția și armamentul depozitate acolo au fost distruse. Luptele continuă pe frontul din Donbas iar șeful spionajului militar ucrainean spune că războiul din țara sa nu se va încheia anul acesta. Oficialul de la Kiev prevede, pentru 2023, o victorie a armatei țării sale și recuperarea tuturor teritoriilor ocupate de Rusia.

ACTUALIZARE 16:22 Cel puțin o persoană a murit și trei au fost rănite după ce forțele ruse au lovit o piață din orașul Sloviansk, din estul Ucrainei, din regiunea Donețk, potrivit poliției.

Fum galben a fost văzut ridicându-se dintr-un magazin de piese auto, iar flăcările au cuprins șiruri de tarabe în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul, relatează Reuters.

Nu era clar câți oameni se aflau la piață în momentul atacului, a mai spus poliția.

ACTUALIZARE 16:20 Premierul britanic Boris Johnson i-a spus președintelui Volodimir Zelenski, în timpul unei convorbiri telefonice marți, că este de părere că armata ucraineană ar putea recupa teritoriul recent capturat de forțele ruse, a declarat o purtătoare de cuvânt a prim-ministrului britanic.

Johnson l-a informat, de asemenea, pe Zelenski cu privire la cele mai recente livrări de echipamente militare britanice, inclusiv 10 sisteme de artilerie autopropulsate și muniții care vor sosi în zile și săptămânile următoare.

ACTUALIZARE 15:46 Ucraina şi aliaţii ei în lupta împotriva agresiunii ruse au convenit marţi în Elveţia asupra principiilor ce vor trebui să ghideze reconstrucţia ţării după război, în special combaterea corupţiei şi continuarea reformelor.

Zeci de responsabili ai principalelor ţări care susţin Ucraina în faţa Rusiei, ai instituţiilor internaţionale şi ai sectorului privat s-au reunit începând de luni la Lugano pentru a stabili jaloanele reconstrucţiei Ucrainei, care potrivit preşedintelui acestei ţări, Volodimir Zelenski, trebuie să fie „sarcina comună a întregii lumi democratice” şi va fi „colosală”. În acelaşi timp, premierul ucrainean Denis Şmigal a estimat la 750 de miliarde de dolari suma necesară ridicării ţării din ruine.

ACTUALIZARE 15:20 Parlamentarii ruși au dat marți primul vot de aprobare a două proiecte de lege care ar autoriza guvernul să oblige companiile să furnizeze armatei bunuri, iar angajați din unele sectoare să fie obligați să lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invadarea Ucrainei de către Rusia, potrivit Reuters.

Vicepremierul Iuri Borisov a declarat în Parlament că proiectele au fost determinate de necesitatea de a sprijini armata într-un moment în care economia Rusiei se afla sub „presiuni colosale” din partea Occidentului, la peste patru luni de la declanșarea invaziei în Ucraina.

ACTUALIZARE 14.56 Ambasadorul Ucrainei la Berlin, Andrei Melnik, urmează să fie rechemat la Kiev pentru o funcţie la Ministerul Afacerilor Externe, afirmă marţi mass-media germane preluate de dpa.

Diplomatul în vârstă de 46 de ani este cunoscut în Germania pentru criticile la adresa politicii guvernului german, în special privind ritmul livrărilor de arme către Ucraina.

Săptămâna trecută, Melnik a devenit la rândul său ţinta criticilor pentru că l-a apărat pe fostul lider naţionalist ucrainean Stepan Bandera, acuzat de colaborare cu naziştii şi decedat în 1959. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, partizani din vestul Ucrainei conduşi de membri ai grupului lui Bandera s-au făcut vinovaţi de epurări etnice şi de masacrarea a zeci de mii de polonezi.

Poziţia ambasadorului au fost condamnată inclusiv de Varşovia şi de ambasada Israelului la Berlin.

Ministerul ucrainean de externe a declarat la acea vreme că Melnik a exprimat o poziţie personală, nu oficială.

Cotidianul german Bild scrie marţi, citând mai multe surse de la Kiev, că transferarea ambasadorului ar putea avea loc cel mai devreme la toamnă şi că diplomatul este propus pentru funcţia de adjunct al ministrului de externe al Ucrainei.

O altă publicaţie germană influentă, Suddeutsche Zeitung, citează surse apropiate de preşedinţia ucraineană conform cărora Melnik îşi va părăsi postul de la Berlin şi se va muta la Kiev.

Nici guvernul Ucrainei, nici Melnik nu au răspuns la întrebări dpa legate de subiect, transmite Agerpres.

ACTUALIZARE 14.32 Rusia vrea să stabilească o legătură feroviară între regiunea sa sudică Rostov şi regiunile Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei, informează Reuters şi TASS.

„Acesta este unul dintre cele mai importante elemente de dezvoltare şi restabilire a economiei, de restabilire a infrastructurii. Considerăm că acesta va fi unul dintre obiectivele principiale ale viitorului apropiat”, a declarat guvernatorul regiunii Rostov, Vasili Golubev, citat de Agerpres.

El şi-a exprimat de asemenea convingerea că vor fi restabilite şi călătoriile cu autobuzul între oraşele din Rostov şi cele din Doneţk şi Lugansk.

Prin cucerirea Luganskului şi a unei părţi din regiunea vecină Doneţk, cunoscute împreună sub denumirea de Donbas, ruşii şi-au creat un culoar care uneşte estul cu sudul Ucrainei şi cu peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal şi controlată de Rusia încă din 2014.

ACTUALIZARE 14.17 Irakul, Iranul și Arabia Saudită vor cumpăra cereale din regiunea Zaporojie ocupată de ruși, a susținut un oficial rus citat de Tass, scrie The Guardian.

Evgheni Balitsky, șeful administrației impuse de Rusia în regiunea ocupată Zaporojie, a susținut că regiunea intenționează să vândă cerealele Ucrainei în Orientul Mijlociu, potrivit agenției Tass. Presa rusă a mai transmis că principalele țări implicate în acord au fost Irak, Iran și Arabia Saudită.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că a furat cereale, acuzație pe care Moscova a negat-o. Luni, un înalt oficial turc a declarat că Turcia a oprit o navă sub pavilion rusesc în largul coastei Mării Negre pentru a investiga acuzațiile ucrainenilor conform cărora nava transporta cereale furate.

ACTUALIZARE 13.55 Preşedintele Dumei de Stat a Federaţiei Ruse, Viaceslav Volodin, a declarat marţi că Ucraina ”face totul” pentru ca trupele ruse să nu-şi încheie ”operaţiunea militară specială” la frontierele republicilor separatiste autoproclamate Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei, informează Reuters, care citează RIA Novosti.

„Toate acestea se vor încheia inclusiv atunci când (ucrainenii) vor înceta să întreprindă lovituri asupra oraşelor şi satelor noastre paşnice. Ei înşişi fac totul ca trupele noastre să nu se oprească la frontiera Republicii Populare Lugansk şi Republicii Populare Doneţk: lovituri sunt întreprinse de pe teritoriul regiunii Harkov şi altor regiuni ale Ucrainei”, a declarat Volodin, potrivit TASS.

Moscova a revendicat duminică ”eliberarea” întregii ”Republici Populare Lugansk”, continuându-şi campania pentru a smulge de sub controlul Kievului şi ”Republica Populară Doneţk”, notează Agerpres. Însă forţele ruse şi-au impus de asemenea controlul asupra oraşului Herson şi unor mari părţi din regiunile Herson şi Zaporojie, în sudul Ucrainei, bombardând ţinte peste tot în Ucraina şi declanşând totodată – deşi fără succes – o ofensivă asupra Kievului.

ACTUALIZARE 13.30 Un post de televiziune din Rusia a susținut că ISIS ar lupta pentru Ucraina, relatează Nexta. În același timp, unul dintre propagandiștii Moscovei Simion Pegov a susținut că a văzut steagul organizației teroriste al-Qaeda arborat în Ucraina, alături de steagul luptătorilor de la Azov.

„În vreme ce Putin se îmbrățișează cu talibanii în timpul întâlnirilor oficiale, ISIS luptă pentru Ucraina. Sună absurd? Da, așa este televiziunea rusă în aceste zile”, comentează Nexta.

🤡A Russian TV claim that ISIS are fighting for #Ukraine and propagandist Pegov said he saw an al-Qaeda flag in Ukraine next to Azov flag.

While Putin is hugging Taliban during official meetings, ISIS are fighting for Ukraine. Sounds absurd? Yes, this is Russian TV today. pic.twitter.com/BnDHsEHVkl

— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2022