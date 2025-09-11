Olesea Stamate declară că este filată ilegal de instituțiile statului, la fel ca și alți politicieni care critică guvernarea

Deputata Olesea Stamate, candidat independent la alegerile parlamentare, afirmă că este filată ilegal de instituțiile statului, la fel ca și alți politicieni care critică guvernarea. “PAS a preluat aceleași acțiuni pe care le critica pe timpul când era Plahotniuc”, constată Olesea Stamate, fost vicepreședinte al PAS.

Din păcate, PAS a criticat multe pe care acum le-a luat la înarmare și le folosește foarte bine.

Spun aceasta nu pentru că vreau să critic sau îmi place să critic, dar au spus lucruri pe care le-am auzit cu toții în public, înainte cu 2021, de la colegii din PAS.

Spre exemplu, nu tot ei se plângeau de faptul că Plahotniuc fila opoziția, etc, iar acum și eu și candidați din opoziție suntem filați de către organele statului.

Constatăm că PAS are aceeași abordare care era în timpul regimul precedent, mai declară Olesea Stamate, fost vicepreședinte al PAS.